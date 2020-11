Ser objeto de inspiración para que otros puedan alcanzar sus sueños suena a cliché en muchos casos, pero para la actriz puertorriqueña Jearnest Corchado ha sido su punta de lanza para darse a conocer en la industria del cine y televisión en Estados Unidos.

Corchado, de 25 años, se fue de Puerto Rico hace ocho años hacia Los Ángeles justo al culminar su escuela superior. Tenía 17 años cuando recorrió sola las calles de Hollywood en vías de lograr sus metas.

En ese entonces, lo único que llevaba consigo era una maleta de determinación, ya que desde quinto grado decía “voy a ser una actriz y de Hollywood” y al escucharla hablar sigue igual o más determinada que en el pasado.

“Desde pequeña decía voy a ser una actriz de Hollywood, no decía ‘quiero ser’. Siempre bien determinada. Nunca es tarde para dar ese primer paso. Escucho la gente cuando dice ‘quería ser esto o quería hacer esto’. No. La clave es hacerlo hoy, ahora, porque la vida es una oportunidad para cada día soñar e ir a buscarlo. Los primeros años fueron poco a poco de sembrar semilla y ya estoy viendo florecer el trabajo”, precisó la actriz que al mudarse a California empezó a estudiar en la universidad del estado.

En su corta carrera, Corchado ha podido interpretar unos 30 roles actorales que incluyen películas, series, y cortometrajes en diferentes plataformas como Netflix, Amazon Prime, Apple TV y en las cadenas televisivas ABC y NBC, entre otros.

Su interpretación más reciente fue en la serie “Sneakerheads” en Netflix.

En “Sneakerheads” es una de las protagonistas, junto a Allen Maldonado y Andrew Bachelor, mejor conocido como King Bach. En la serie interpretó a “Nori”, una joven que busca imponer la moda, que se une a un grupo en la búsqueda de unos tenis que son una leyenda. La serie logró colocarse en el Top 10 de las producciones más vistas en la plataforma de streaming.

La joven también formó parte de la producción “Little America” que se sumó al catálogo de Apple TV a principios de año. Su personaje de “Marisol” protagonizó junto al actor puertorriqueño John Ortiz, la serie de ocho episodios.

En la actualidad es una de las jóvenes actrices latinas que siguen abriéndose paso con fuerza en una industria tan competitiva y que solo quienes lograr ser consistentes perduran.

La actriz criada en San Juan reconoció que entre sus aciertos para fijarse su meta actoral, fue ser parte de un campamento que hizo a los 15 años con dos actores egresados de Disney. De esa experiencia, dijo que aprendió de la industria del cine y del negocio, y lo más importante consiguió una manejadora de su novel carrera.

Corchado narró que siempre ha estado con la misma agente y que el hecho de ser mujer ha sido una pieza clave en la selección de proyectos laborales y personales.

“Si me piden un consejo para ls niñas o jóvenes que empezamos en esto es que si se puede tengan un manejador, mujer. A los 17 años tener una manejadora me ayudó a protegerme, a cuidarme con esa visión de protección de una madre que es tan importante en esta industria. Al tener una mujer que cree en uno al 100%, eso ayuda mucho”, aseguró la actriz que empezó su carrera con películas independientes.

La joven puertorriqueña fue galardonada en septiembre con el Imagen Award como mejor actriz por su actuación en “Little America”. Además, recibió el premio de Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Mónaco en el 2016 por su interpretación en “Crave: The Fast Life”.

Tuvo la oportunidad de protagonizar la película “Raise Your Hand” que se presentó en el Festival de Cine de Justicia Social fundado por Michael B. Jordan. Asimismo, tuvo una participación estelar en el filme “Cucuy: The Boogeyman” que se transmitió como parte de la programación de 31 días de Halloween del portal SYFY. Por esa actuación ha recibido excelentes críticas por los cinéfilos de la industria.

Entre otros de sus proyectos destacados figuran las reconocidas series disponibles en Netflix: “The Fosters” de la cadena ABC Family y “The Blacklist” de NBC, protagonizada por el actor James Spader, en donde interpretó a Anna Gracia Duerte, una adolescente asesina. Esta última actuación es la que la actriz identifica como la llave del éxito, ya que luego de su transmisión el 2018 se abrieron nuevas puertas, sumando alrededor de diez producciones a su catálogo actoral.

La actriz también se destaca como productora y ha escrito cortometrajes. Sobre sus trabajos actorales afirmó que no ha sido encasillada en roles exclusivos para latinos, pero está consciente que los artistas hispanos no gozan de equidad laboral y salarial en Hollywood.

Explora su faceta musical

Para la joven actriz, los meses de la pandemia han sido productivos a la hora de plasmar su historia. Corchado seleccionó la composición musical para explorar la faceta de cantante que espera dar a conocer oficialmente en el 2021.

La artista ha escrito cerca de 15 canciones que espera poder lanzar el próximo año. La música, según dijo, es “mi segunda pasión y siempre he compuesto”.

“La música es mi manera de expresarme… de soltar. La música es la pasión que quiero que sea siempre divertida, donde puedo expresarme porque es lo que me permite escribir mi historia. En la actuación tengo la oportunidad de conocer las historias de otras personas, en la música es la mía”, precisó.

Además de la actuación y la música, la joven ha trabajado en cuatro campañas publicitarias nacionales para compañías como McDonalds, Denny’s, Nissan and Star Wars. También se convirtió en la imagen para la campaña hispana para promover Star Wars: Last Jedi.

Conoce sus proyectos:

2011- Karr’s Pull (Mini Serie)

2014- With You (Cortometraje)

2015- May I Die (Cortometraje)

2015- True Crime (NBC Universal’s TV Series)

2015- The Foster (ABC Family TV show)

2015- I Think My Babysitter is an Alien

2015- The Player (NBC TV show)

2016- Olive (Cortometraje)

2016- La Secadora (Cortometraje)

2016- Chiquita (Cortometraje)

2016- Crave: The Fast Life (Película |Amazon Prime)

2016- Winning Ugly (Piloto)

2017- Lowife (Película Hulu)

2017- Cascabel (Cortometraje)

2017- LA 143 (Mini Serie)

2018- Adopted Mini Serie)

2018- The Blacklist (NBC TV Show| Netflix)

2018- Flytrap (Cortometraje)

2018- Here to Stay (Cortometraje)

2018- One (Documental)

2018- Cucuy: The Boogeyman (Película)

2019- FAM (CBS sitcom)

2019- The Happy Side (Cortometraje)

2020- Little America (Apple TV)

2020- Sneakersheads (Netflix)

2020- Raise Your Hand (Película)