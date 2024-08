Las Gen Z que se apoderan de Hollywood

Estos nuevos talentos no llegan de manera tímida. Arropados por legiones de fans y con agendas cargadas de proyectos, reinan en las redes, en las alfombras rojas y se incorporan a grandes producciones y a los estrenos más esperados del año.

Lily-Rose Depp

Hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, no parecía complicado que se convirtiera con cierta precocidad en un rostro reconocido del papel couché. Con 15 años, la joven Lily-Rose era nombrada, personalmente por Karl Lagerfeld, embajadora de Chanel, era habitual de las pasarelas de Alta Costura y se convertía en icono de estilo. El mundo de la interpretación llegó a Lily-Rose con la película “Tusk” de Kevin Smith (Mallrats). El realizador, amigo de Johnny Deep, escribió un pequeño papel para ella. Allí comenzó una carrera que continúa en modo ascendente. De hecho en 2016 y 2018 fue nominada a los Premios César como actriz revelación. La primera vez por la película “La Danseuse”, de la realizadora debutante Stéphanie Di Giusto, y la segunda por “A Faithful Man”, dirigida por Louis Garrel.

Su primera superproducción llegó en 2019 con “The King” (David Michôd, 2019) protagonizada por Timothée Chalamet (Wonka), como rey Enrique V, donde Lily-Rose da vida a Catalina de Valois, reina consorte. Reconocido su talento actoral, ha sido con la serie de HBO “The Idol” (Sam Levinson, 2023), cuando llegó la polémica. La turbia historia creada por Sam Levinson, Abel Tesfaye “The Weeknd” y Reza Fahim, presenta imágenes de sexo explícito y dominación que han alimentado un debate, que ha intentado zanjar el equipo de la serie, Lily-Rose incluida. La actriz comentó: “Tuvimos claro en todo momento que íbamos a hacer algo provocador que no iba a ser para todo el mundo”.

Isabela Merced

La carrera profesional de esta actriz estadounidense, con ascendencia peruana, comenzó con solo 10 años. Debutó en Broadway con Evita, dando así rienda suelta a su otra gran pasión: la música, aunque su rostro se hizo popular, unos años más tarde, a partir de protagonizar la serie “100 Things to Do Before High School”, de Nickelodeon.