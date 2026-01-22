Las razones por las que “The Testament of Ann Lee” es un experimento fallido
La película que llega a los cines este jueves no justifica que la historia de la fundadora del movimiento Shaker sea un musical
22 de enero de 2026 - 11:10 PM
A pesar de contar con una gran producción “The Testament of Ann Lee”, largometraje de Fox Searchlight que llega este jueves a los cines de la Isla, es un experimento cinematográfico fallido e irritante. Al posicionar la historia de la fundadora del movimiento religioso Shaker y las tribulaciones de su jornada de Europa al Nuevo Mundo como un musical, la película aplasta los esfuerzos histriónicos de Amanda Seyfried y la posibilidad de examinar el legado del personaje titular con profundidad dramática.
