El galardonado dramaturgo Lin-Manuel Miranda reconoció que en el largometraje “In the Heights”, la adaptación de su musical de Broadway al cine, faltó la representación de la comunidad afrolatina en los roles principales del filme.

Miranda, quien trabajó la película bajo la dirección de Jon M. Chu, se disculpó con las personas que han criticado el filme ante la ausencia de latinos afrodescendientes en los principales roles actorales, no así en los bailes.

Las declaraciones del actor y escritor, ganador de un Pulitzer por el musical “Hamilton”, las hizo ayer, en su cuenta de Twitter.

Miranda dijo que podía “escuchar el dolor y la frustración por el colorismo” y en ese sentido “se quedó corta”.

“Al tratar de pintar un mosaico de esta comunidad, nos quedamos cortos. Realmente lo siento”, reiteró en su escrito.

Miranda recordó que escribió el musical que fue merecedor de su primer Tony, cuando todavía estaba en universidad y no había cumplido 20 años.

En ese momento su norte era representar a los latinos alejándose de la estereotipada imagen de violencia que se perpetúa en la pantalla grande sobre los hispanos y sentirse parte de esa comunidad. La historia original del musical está enfocada en la gentrificación del barrio de Washington Heights, y cómo un grupo de jóvenes residentes de la comunidad buscan la manera de hacer sus sueños realidad.

“Empecé a escribir ‘In the Heights’ porque no me sentía visto. Y durante los últimos 20 años todo lo que quería era que nosotros, todos nosotros, nos sintiéramos vistos“, sostuvo.

“Estoy viendo la discusión sobre la representación afrolatina en nuestra película este fin de semana y está claro que muchos en nuestra comunidad afrolatina no se sienten lo suficientemente representados dentro de ella, particularmente entre los papeles principales. Escuché que sin suficiente representación afrolatina de piel oscura, el trabajo se siente como una extracción de la comunidad que tanto queríamos representar con orgullo y alegría”, añadió.

El artista admitió que aprende de los comentarios y las críticas, ya que los escucha y agradece.

En ese sentido, enfatizó que está dedicado a aprender y evolucionar. El creador se comprometió a “honrar a nuestra diversa y vibrante comunidad” en otros proyectos.

La guionista Quiara Hudes Alegría también se disculpó.

El filme “In the Heights” debutó la semana pasada con unos $11.4 millones, según cálculos del estudio el domingo. Se pronosticaba que recaudaría entre $15 y $20 millones.