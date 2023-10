Los Ángeles - “Loki”, la serie más exitosa en la historia de la plataforma Disney+, estrena su segunda temporada más de dos años después con una trama cargada de nuevos bucles temporales y el fichaje estrella del vietnamita Ke Huy Quan, que debuta en el Universo Cinematográfico Marvel (MCU, en inglés).

El personaje del Dios del Engaño (Tom Hiddleston) regresa a la pequeña pantalla este jueves para enfrentarse a las consecuencias de las decisiones tomadas por Sylvie (Sophia di Martino) -su otro yo en el multiverso- mientras colabora con Mobius M. Mobius, Hunter B-15 y otros miembros de la Autoridad de Variación Temporal (TVA).

Esta organización ficticia que monitoriza las líneas de tiempo en esta serie, la primera en apostar firmemente por los diferentes multiversos, vuelve a cobrar un papel capital en la segunda entrega de “Loki”, que constará de 6 episodios en total.

Y es que el inicio de esta temporada conecta con el final de la primera mediante el asesinato de “El que Permanece”, una variante de Kang, a manos de Sylvie, lo que provocó la creación de un caos de realidades paralelas.

Así, “Loki 2″ combina originalidad gracias a nuevas subtramas y personajes, como el del propio Ke Huy Quan, junto con la familiaridad de herramientas de ficción reconocibles y saltos temporales que, para parte de la crítica, ya hacen de esta serie incluso algo “predecible”.

Sin embargo, para tantos otros expertos lo que hace “diferente” a esta serie es la construcción de sus protagonistas y las relaciones que mantienen, entre otros, Loki y Mobius, por lo que el peso de la narración ya no recae tanto en Hiddleston y se aporta más variedad y profundidad al reparto.

Kevin R. Wright, coproductor ejectuvo de “Loki 2″, incidió en este aspecto durante una entrevista con EFE previa al lanzamiento, afirmando que “uno de los tantos motivos” por lo que la serie es popular se debe a que “no es común que se trabaje tanto con los actores el apartado filosófico que impregna todo”.

“Queríamos contar inmediatamente las consecuencias de alto riesgo para todos los personajes de ese libre albedrío (en los multiversos). (...) Así que se trataba sobre todo de profundizar en ese mundo que ya habíamos creado, así como la forma en que se captaba a sus protagonistas desde la audiencia”, explicó Wright.

Junto a Tom Hiddleston y Di Martino, el espectador volverá a ver en acción a Gugu Mbatha-Raw (Renslayer), Wunmi Mosaku (Hunter B-15), Eugene Cordero y Tara Strong (Miss Minutes), Jonathan Marjors y Owen Wilson (Mobius M. Mobius).

Además, se unen al elenco Ke Huy Quan (“Everything Everywhere All At Once”), Rafael Casal (“Blindspotting”), Kate Dickie (“The Witch”) y Liz Carr (“The Witcher”).

Por su parte, Eric Martin ejerce de nuevo como guionista principal, mientras que Justin Benson y Aaron Moorhead se desempeñan como directores.

Después de un año en el que Disney, a la que pertenece la franquicia Marvel, acumula varios fracasos con títulos como “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, “Secret Invasion” o Indiana Jones: Dial of Destiny”, “Loki 2″ se presenta como un posible respiro antes de que acabe este curso, en el que además celebran su centenario.

“Más que presión, sentimos liberación de haber terminado ya todo el trabajo de escribir sobre multiversos y animaciones, debatirlo con los actores, etcétera. (...) Creo que hemos traído algo fresco y estamos emocionados, ahora habrá que ver cómo lo acoge el público”, concluyó Wright tratando de restar tensión al estreno.