Documental sobre la “Psiquis” puertorriqueña regresará a cines

Ese documental se llama “ Psiquis: Un giro decolonial ”, y fue el resultado de varios años de introspección y de muchos eventos importantes en la historia de la isla. Todo comenzó, sin embargo, con su documental anterior, “El Antillano”, que exploraba la historia de Ramón Emeterio Betances , una de las grandes figuras de la historia puertorriqueña. Según Román, mientras presentaba su documental en distintos espacios, una vez se abría el espacio a discusión, siempre sobresalía un tema en particular, que era la idea de que los puertorriqueños, como sociedad, no conocen bien su historia.

“Ahí empezaba yo a hacer un planteamiento de que ese desconocimiento de la historia no es por incapacidad nuestra, sino que hay un diseño. Hay un diseño intencional que responde al régimen colonial donde hay un interés que nosotros no conozcamos nuestra verdadera historia y de cierta manera se nos oculta la verdadera historia de Puerto Rico”, explica Román.

Su encuentro con Frantz Fanon

“De ahí nace el interés nuestro y la idea de hacer un documental donde toquemos la temática de la mentalidad del colonizado. Y ya yo tenía un referente de un libro que había leído que se llama el ‘Retrato del colonizado’ de Albert Memmi. Y esa era el referente que yo tenía hasta ese momento de esta temática. Pero en el proceso de la investigación, me topo con Frantz Fanon y me identifico mucho y me llama mucha la atención la perspectiva y el análisis que presenta Fanon. Y cuando me enfrentó a los textos, a lo que él escribió, me sorprende la actualidad de ese pensamiento y lo increíble de que tú le das esos textos y tú pienses que Fanon está hablando de Puerto Rico”, continúa.