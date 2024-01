Milly Alcock será “Supergirl” en la próxima película de DC Studios

Milly Alcock , conocida por su papel de la joven Rhaenyra Targaryen de la serie “House of the Dragon”, será Supergirl en la nueva etapa de DC Studios comandada por Peter Safran y James Gunn.

”La información es correcta. Milly es una joven actriz con un talento fantástico y me entusiasma que forme parte del DCU. Inicialmente me llamó la atención al verla en ‘House of the Dragon’, pero quedé impresionado por sus variadas audiciones y pruebas de pantalla para ‘Supergirl’. Encarna a Kara tal y como la imaginaron Tom King, Bilquis Evely y Ana Nogueira”, escribió el codirector ejecutivo de DC Films.