Ray Stevenson, el actor irlandés que interpretó al villano gobernador británico en “RRR”, a un guerrero asgardiano en las películas de “Thor” y a un miembro de la 13ª Legión en “Rome” de HBO, falleció a los 58 años.

Los representantes de Stevenson informaron a The Associated Press que murió el domingo, pero no tenían otros detalles para compartir el lunes.

Stevenson nació en Lisburn en 1964. Después de asistir a la Bristol Old Vic Theatre School y trabajó en la televisión británica, hizo su debut en el cine en la película de 1998 “The Theory of Flight”, de Paul Greengrass. En 2004, apareció en “King Arthur”, de Antoine Fuqua, como un caballero de la mesa redonda y varios años después interpretó al protagonista en la adaptación de Marvel anterior a Disney, “Punisher: War Zone”.

Aunque “Punisher” no fue la película mejor valorada, tuvo otra oportunidad en el mundo de Marvel en las primeras tres películas de “Thor”, donde interpretó a Volstagg. Otros papeles destacados en el cine incluyeron la trilogía “Divergent”, “G.I. Joe: Retaliation” y “The Transporter: Refueled”.

Con una imponente presencia de 6 pies y 4 pulgadas, Stevenson, quien interpretó a su cuota de soldados del pasado y presente, dijo una vez en una entrevista: “Supongo que en el fondo soy un viejo guerrero”.