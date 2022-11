Netflix es una de las plataformas de streaming más exitosas a nivel mundial. La misma añade a su catálogo producciones todos los días, pero también es cierto que Netflix ha cancelado muchas de sus más exitosas series sin motivo alguno.

Por ejemplo, durante el 2020 Netflix fue criticada por haber cancelado la serie exitosa serie “Anne With An E” tras 3 temporadas exitosas, e incluso muchos fanáticos de la misma realizaron una junta de firmas para que la plataforma pudiera continuar con las filmaciones. Sin embargo esto no sucedió.

¿Qué otras series canceló Netflix?

El drama legal “Carrera al éxito” (Partner Track) y la serie de ciencia ficción “Los Imperfectos” fueron canceladas por Netflix tras haber finalizado su primera temporada. Ambas series estuvieron en el top 10 de la plataforma de streaming al menos 3 semanas, pero la productora decidió no renovarlas.

Algo similar sucedió con la serie “Fate: The Winx Saga”, la cual cosechó miles de fanáticos a nivel mundial. Netflix había asegurado en un momento que la misma contaría con una segunda temporada, pero luego la productora se echó para atrás con su decisión. Incluso las redes sociales se llenaron de memes al respecto, ya que la serie contaba con un fandom muy numeroso, el cual quedó destrozado tras esta decisión.

Además Netflix comenzó a cancelar series a las cuales les iba bien pero que eran muy costosas a nivel producción como por ejemplo “Marco Polo”, “Bloodline” o “Sense8″. Esto hace pensar que ningún proyecto está a salvo en la plataforma de streaming o que incluso no importa lo que opinen sus usuarios.

Incluso algunas personas han expresado estar en desacuerdo con otras decisiones de Netflix, como por ejemplo renovar la serie “Élite” y realizar 5 temporadas de “La casa de papel”, las cuales no poseen un contenido apto para todo público.