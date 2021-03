Con los nominados apareciendo remotamente en vídeo y las conductoras Tina Fey y Amy Poehler en extremos opuestos de Estados Unidos, la socialmente distanciada ceremonia de los Golden Globe se realizó en medio de la pandemia y donde la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood premió las producciones “Nomadland”, “Borat Subsequent Moviefilm”, “The Crown” y “Schitt’s Creek”, entre otras.

El máximo honor de la noche, mejor película de drama, fue para “Nomadland” de Chloé Zhao, una cineasta nacida en China que además es la primera mujer asiática en recibir el galardón. También es la primera mujer en ganarlo desde Barbra Streisand por “Yentl” en 1984, y apenas la segunda en los 78 años de historia de los Globos.

“‘Nomadland’ en esencia es para mí una peregrinación por el duelo y la sanación”, dijo Zhao al aceptar el premio. “Para todos los que han atravesado este viaje difícil y hermoso en algún momento de sus vidas, no decimos adiós, decimos: nos vemos más adelante”.

Los servicios de “streaming”, que este año enfrentaban poca competencia de los estudios tradicionales, dominaron los Golden Globe como nunca. “Borat Subsequent Moviefilm”, de Amazon, una de las pocas películas nominadas que se filmaron parcialmente durante la pandemia, ganó el premio a la mejor película de comedia y musical, y su astro, Sacha Baron Cohen, se impuso como mejor actor cómico. Cohen, refiriéndose al tristemente célebre cameo de Rudy Giuliani, le agradeció a “un nuevo talento que apareció de la nada y resultó ser un genio de la comedia”.

Netflix, que lideraba con 42 nominaciones, obtuvo los máximos premios en los apartados de televisión. “The Crown”, como se esperaba, se coronó como la mejor serie de drama y les mereció premios a los actores Josh O’Connor (como el príncipe Carlos), Emma Corrin (la princesa Diana) y Gillian Anderson (Margaret Thatcher). “The Queen’s Gambit” ganó mejor serie limitada y mejor actriz en la categoría, para Anya Taylor-Joy. “Schitt’s Creek”, la serie de Pop TV que encontró una audiencia más amplia en Netflix, fue nombrada mejor serie de comedia en su última temporada y su estrella Catherine O’Hara mejor actriz en una serie de comedia.

Chadwick Boseman, como se anticipaba, recibió póstumamente el premio al mejor actor de drama por su última película, “Ma Rainey’s Black Bottom” (“La madre del blues”), un estreno de Netflix. La esposa de Boseman, Taylor Simone Ledward, aceptó el galardón en su nombre. “Él le agradecería a Dios. Le agradecería a sus padres. Le agradecería a sus ancestros por su guía y sus sacrificios”, dijo Ledward sin poder contener las lágrimas. “Él diría algo hermoso, algo inspirador”.

Apple TV+ se apuntó su primer gran premio cuando Jason Sudeikis recibió el Globo de Oro al mejor actor en una serie de comedia por “Ted Lasso”.

Discurso inaugural

Fey subió al escenario del Rainbow Room en Nueva York mientras Poehler permaneció en la casa usual de los Golden Globe, el Beverly Hilton en Beverly Hills, California. En su discurso inaugural, lograron alterar de manera puntual pese a estar a más de casi 3,000 millas de distancia.

“Siempre supe que mi carrera acabaría conmigo deambulando por el Rainbow Room fingiendo hablar con Amy”, dijo Fey. “Sólo pensé que sería más tarde”. Ambas aparecieron ante asistentes con mascarillas, pero no estrellas de cine y TV. Las mesas esta vez fueron ocupadas por “socorristas y trabajadores esenciales guapísimos”, dijo Fey.

Momentos íntimos

Las circunstancias por la pandemia también permitieron momentos íntimos que de otro modo no hubieran sido posibles. Mark Ruffalo aceptó remotamente el premio al mejor actor en una serie limitada por “I Know This Much Is True” con sus hijos celebrando atrás y su esposa, Sunrise Coigney, sentada a su lado.

Lee Isaac Chung, guionista y director del tierno drama sobre una familia coreana-estadounidense “Minari” (que la HFPA calificó de inelegible para su premio mayor debido a que está mayormente hablada en coreano también desatando críticas), aceptó el premio a la mejor película en lengua extranjera mientras su hija lo abrazaba. “Ella es la razón por la que hice este filme”, dijo Chung.

“‘Minari’ es sobre una familia. Es una familia que trata de aprender un idioma suyo propio. Va más allá de cualquier lengua estadounidense o extranjera. Es una lengua del corazón”, dijo Chung. “Yo mismo estoy tratando de aprenderla y transmitirla”.

Jane Fonda, homenajeada con el Premio Cecil B. DeMille a la trayectoria en el cine, habló apasionadamente sobre expandir la gran carpa del entretenimiento para todos. “El arte siempre ha sido no sólo un paso en la historia, sino que ha marcado el camino”, dijo Fonda. “Así que seamos líderes”.

Entre otros premios, “Soul” de Pixar ganó mejor cinta animada, Rosumund Pike mejor actriz en una película musical o de comedia por “I Care a Lot”, y Aaron Sorkin mejor guion por “Trial of the Chicago 7”. Paramount Pictures le vendió a Netflix la película, una de las favoritas en la categoría de drama, el verano pasado debido a la pandemia. “Netflix nos salvó la vida”, dijo Sorkin.

Lista completa de ganadores

Lista completa de ganadores de la 78va edición anual de los Globos de Oro, que se entregaron el domingo en una ceremonia transmitida desde Beverly Hills, California, y Nueva York.

CINE

Mejor película de drama: “Nomadland”.

“Nomadland”. Mejor película musical o de comedia: “Borat Subsequent Moviefilm”.

“Borat Subsequent Moviefilm”. Mejor director: Chloé Zhao, “Nomadland”.

Chloé Zhao, “Nomadland”. Mejor actriz, drama: Andra Day, “The United States vs. Billie Holiday”.

Andra Day, “The United States vs. Billie Holiday”. Mejor actor, drama: Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”.

Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”. Mejor actriz, musical o comedia: Rosamund Pike, “I Care A Lot”.

Rosamund Pike, “I Care A Lot”. Mejor actor, musical o comedia: Sacha Baron Cohen, “Borat Subsequent Moviefilm”.

Sacha Baron Cohen, “Borat Subsequent Moviefilm”. Mejor actriz de reparto: Jodie Foster, “The Mauritanian”.

Jodie Foster, “The Mauritanian”. Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”.

Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”. Mejor película en lengua extranjera: “Minari”.

“Minari”. Mejor cinta animada: “Soul”.

“Soul”. Mejor guion: Aaron Sorkin, “The Trial of the Chicago 7”.

Aaron Sorkin, “The Trial of the Chicago 7”. Mejor música original: Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste, “Soul”.

Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste, “Soul”. Mejor canción original: “Io Sí”, “The Life Ahead”.

TELEVISIÓN