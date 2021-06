“¿Podemos hablar de Puerto Rico?”, preguntó el actor Anthony Ramos, de ascendencia puertorriqueña, tan pronto saludó a la prensa que cubría un trayecto tras bastidores de la versión fílmica de “In the Heights”, la laureada historia de Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes.

En la producción, dirigida por Jon M. Chu, Ramos da vida a “Usnavi”, el personaje que Lin-Manuel Miranda interpretó en los comienzos de “In the Heights” en Broadway.

Esta visita al set para conversar con parte del elenco se produjo en el 2019, el día después de que Ricardo Rosselló renunciara a la gobernación de Puerto Rico. En las calles de Nueva York, como en otros lugares, muchos expresaban fascinación y curiosidad por el resultado que tuvo la movilización. El set de “In the Heights” no era la excepción.

Anthony Ramos asegura que siente una conexión sentimental y vivencial con la trama de "In the Heights".

“Siempre me he sentido orgulloso de ser puertorriqueño pero ‘Shit, man!’”, exclamó quien nació y se crió en Nueva York al enfatizar su orgullo ante la movilización de los puertorriqueños, en y fuera de la isla. “No hay nada más poderoso que un grupo, que siente pasión por una misma causa, luchando unido y que sus voces sean escuchadas”.

PUBLICIDAD

Ramos, carismático, gracioso y cercano, es cada vez más familiar en el mundo de la interpretación por sus actuaciones en la producción original de “Hamilton” –interpretando los roles de John Laurens y Philip Hamilton–, en la película A “Star is Born”, en “She’s Gotta Have It”, la serie televisiva de Spike Lee, y en la película “Godzilla: King of Monsters”. (Actualmente Ramos filma la próxima cinta de la franquicia de “Transformers” bajo la dirección de Steven Caple Jr.)

Interpretar a “Usnavi”, el papel que originó Miranda, lo siente como un sueño. “Cuando estamos en el set, y vemos pietaje, me digo, ‘Mano, no puedo creer que este es mi trabajo’. No puedo creer que puedo estar aquí cada día y contar una historia”, comparte.

En esta producción, Ramos valora los puntos conectadores entre esta historia y su trayecto personal. “Tengo ascendencia latina, soy puertorriqueño de segunda generación, mi familia creció aquí (en Nueva York). Yo crecí en los ‘projects’, en Bushwick, Brooklyn, en un ambiente muy parecido al de Washington Heights (donde se desarrolla la película) y poder contar la historia de este tipo que, aunque no lo buscó, trata de mantener el negocio vivo, seguir los pasos de Lin, y que Lin y Jon me confiaran este papel, es gigante”, detalla.

La película "In the Heights" se filmó en el 2019 en las calles de Washington Heights, vecindario de Nueva York donde transcurre la trama del musical llevado al cine.

Ramos tiene una memoria viva de cuando vio “In the Heights” en Broadway. “Fue la primera vez que veía algo y me decía, ‘yo conozco a ese señor de la bodega’, ‘yo conozco a ese piragüero’, ‘yo conozco a esa abuela’”. El agradecimiento y la admiración a Miranda son una constante al conversar con Ramos y el resto de los actores.

PUBLICIDAD

“Lin ha abierto esta puerta para todos nosotros, y ha inspirado a muchos de nosotros a escribir nuestros proyectos y contar nuestras historias”, afirma.

Al reflexionar sobre su ascenso en la industria y las posibilidades que se abren al interpretar a ‘Usnavi’, Ramos reconoce los años de esfuerzo que ha dedicado para labrar su espacio.

“Tengo 27 años (ahora 29) y llevo en esto desde los 19. Han sido ocho años de intentar encontrar mi espacio entre las grietas donde puedo encajar y florecer. ¿Ustedes han visto grama crecer entre las grietas? Ése era yo buscando florecer”.