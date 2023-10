La actriz Angelina Jolie habló con la presitigiosa revista ‘Vogue’, a propósito de que en noviembre, abrirá las puertas de Atelier Jolie, un proyecto que de alguna manera representa sus valores de “mentalidad global y conciencia social al mundo de la moda”.

Ella lo visualiza como un espacio de colaboración, una especie de centro cultural que se encuentra con un taller de diseño que combina servicios de sastrería y reciclaje con un espacio de galería para artesanos locales y una cafetería administrada en asociación con organizaciones de refugiados.

“He conocido a muchos artesanos a lo largo de los años, personas muy capaces y talentosas, y me gustaría verlos crecer”, dice Jolie mientras me muestra el espacio antes de que los contratistas se pongan a trabajar.

Vogue la visitó en su nuevo espacio, en donde Jolie presentó a sus colaboradores: el modisto londinense Justin Smith, el artista estadounidense Duke Riley y el encajero sudafricano Pierre Fouché.

“No quiero ser una gran diseñadora de moda. Quiero construir una casa para que otras personas se conviertan en eso” le dijo la artista a ‘Vogue’. El objetivo de Jolie es crear comunidad y, en ese sentido, su proyecto rompe el molde tradicional de las celebridades, que a menudo amplifica el culto a la personalidad de su fundador.

“El modelo de Atelier Jolie quizás se compare mejor con The Row de las gemelas Olsen, donde la fama no eclipsa la ropa ni subestima el compromiso”, anota la revista.

Durante una larga charla, Jolie aprovechó de cómo se siente hoy, luego de su separación del actor Brad Pitt.

“Quiero que una mujer se sienta lo suficientemente segura como para poder ser suave. Después de pasar por algo que me lastimó, un terapeuta me preguntó si podía intentar usar una prenda holgada. Suena tonto, pero asumí que los pantalones y las botas proyectaban una apariencia ‘más dura’, una yo más fuerte. ¿Pero era lo suficientemente fuerte para ser suave? En ese momento, no. Me sentí vulnerable. Ahora me pregunto si no sé cuál es mi estilo porque todavía entiendo quién soy a los 48. Supongo que estoy en transición como persona”, dice la actriz.

Añade que empezó a trabajar menos en el cine. “Desde hace siete años sólo acepto trabajos que no requirieran tomas largas. Tenía mucho que curar. Todavía estoy encontrando mi equilibrio”, anota.

Al parecer -anota ‘Vogue’-, Atelier Jolie es parte de este proceso. “Creo que parte de esto también ha sido terapéutico para mí: trabajar en un espacio creativo con personas en las que confías y redescubrirte a ti mismo”, dice.