Como una medida sumamente positiva para la industria del cine puertorriqueño en general se tomó la noticia de que el gobernador, Pedro Pierluisi, firmó este martes el Proyecto del Senado 552, que enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico para, entre otras cosas, aumentar de $38 millones a $100 millones, por año fiscal, el límite de créditos contributivos para proyectos fílmicos que se desarrollen en la isla.

Esta era una noticia que la gran mayoría de las personas que viven de las producciones cinematográficas en la isla estaban esperando con ansias, debido al gran impulso económico que dará a los distintos sectores, incluyendo productores, actores y suplidores, entre otros.

“Estoy feliz. Con eso hay más oportunidades para muchas más personas poder producir en Puerto Rico y se amplía la cantidad de productores que podamos trabajar proyectos aquí. Eso se va a notar rápido en la economía, el crecimiento, por lo menos en esta industria se nota rápido porque se empieza a desarrollar tanto”, explicó Rafael Abudo Massó, productor ejecutivo y presidente de Jurutungo Films.

“En este año que empieza a resurgir crecimiento en la posibilidad de crear nuevos empleos, que los suplidores que siempre trabajaban, se pongan a hacerlo ahora. Llevábamos un receso de más de un año y esto va a ser una bonanza bien importante para esta industria de cine y especialmente para los que estamos en Puerto Rico, los productores que estamos aquí y que dependemos de los créditos contributivos”, añadió Abudo Massó, quien trabajó proyectos recientes como “Mixtape” y “Las Camelias”.

En opinión de varios entrevistados, la industria de cine local se debe ver como un gran todo, que incluye a los pequeños, medianos y grandes cineastas, poniendo dentro de la ecuación a las grandes producciones norteamericanas y extranjeras.

“El aumento en créditos contributivos es beneficioso para el ecosistema de producción en Puerto Rico completo; tanto los proyectos que vienen por servicios de producción como para la producción de películas y documentales de Puerto Rico”, explicó Rhett Lee García Figueroa, cineasta y presidente de la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico (AdocPR). “Realmente no hay manera de que esto sea negativo para ninguna de los sectores del país. El cine puertorriqueño es una rueda, vamos de la mano y jugamos juntos. Con estos incentivos se va a agrandar la producción en el país y fácilmente se pueden duplicar todos los proyectos que se filmarán aquí. Esto va a llevar a que haya más trabajo, porque va a hacer falta la mano de obra”.

El productor Abudo Massó coincidió con este pensamiento. “Cuando suben los créditos contributivos tú te das cuenta que sube todo, porque hay más posibilidades de trabajo para los actores, para los técnicos y para los suplidores de forma directa e indirecta. Estamos todos trabajando, que eso es lo que queremos todos”, añadió.

Este aumento en los créditos contributivos también ayudará a posicionar a Puerto Rico entre el resto de países en donde se hace cine y como destino fílmico. “Estas enmiendas y la firma del Gobernador son una gran noticia y tremenda oportunidad para que Puerto Rico recupere la posición privilegiada como destino fílmico y para que mas producciones puertorriqueñas puedan realizarse”, señaló Rosi Acosta, productora de cine y pasada directora ejecutiva del Programa de Cine de Puerto Rico. “Para mi es tremenda noticia. Ahora falta que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no se oponga a su implementación”.

Algunas interrogantes

Por otro lado, el anuncio del aumento en incentivos contributivos a traído consigo algunas dudas e interrogantes con relación a la manera en que se otorgan los mismos y que se responderán con el paso del tiempo.

“En general, el anuncio es muy positivo, pero tengo una gran interrogante en mi cabeza sobre el proyecto. Primero, cuándo se ha visto en una jurisdicción, un territorio, en un país o un estado, que tú le das más al extranjero que al local. Eso en ningún lado del mundo se ve y en eso no estoy de acuerdo. Creo que siempre se le debería dar más al local que al extranjero, porque a la larga ese dinero se queda aquí”, manifestó Jorge Luis Aquino, director ejecutivo de Stell Education Media Arts Communication Center (SEMACC). “Ahora bien, cuando se habla de que se le dará un 10% de esos incentivos a las producciones locales, es importante que aclaren quiénes van a tener acceso a ese dinero, de manera que no lo repartan a otros sectores que no tienen relación con lo que es el cine”.

De la misma forma, en opinión de los productores entrevistados es importante que verdaderamente se le de la misma oportunidad a los cineastas del patio para crear sus proyectos cinematográficos y otras actividades relacionadas. “La clave es que ahora que subieron los créditos, que le den más oportunidades a los productores locales para que podamos todos trabajar, sean grandes, medianos o pequeños. Yo no estoy en contra de que se les otorguen créditos a algunos proyectos de Estados Unidos, pero que, por favor, que sea prioridad los proyectos de Puerto Rico”, mencionó Abudo Massó.

De igual manera se expresaron en la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico sobre el tema. “Ahora, lo importante es asegurarnos de que llegue a los proyectos y ese por ciento destinado a los proyectos de aquí por el que hemos estado abogando desde AdocPR, se mantenga para nuestras películas”, detalló García Figueroa, presidente de la organización que promueve el desarrollo de la industria en la isla.

“Estamos muy agradecidos de que hayan firmado la medida y que hayan aceptado las peticiones que nosotros dimos en nuestra ponencia y que hayan separado un por ciento para el cine puertorriqueño. Personalmente pienso que la industria debería tener más incentivos, pero, además, es importante que también tengamos en un futuro una cinemateca, una escuela de cine en el país y un programa de cine único”, explicó García Figueroa, quien aprovechó la oportunidad para pedir al público local a apoyar las producciones puertorriqueñas que se presenten en los cines.