Se estipula que “Watchmen” ganará el Emmy a la mejor serie limitada y que su indomable protagonista, Regina King, será honrada el domingo en una ceremonia ampliamente virtual presentada por Jimmy Kimmel. Todo lo demás, incluyendo qué tan fluida será la 72da entrega de premios ante las restricciones por la pandemia del coronavirus, es una interrogante.

Los productores de la ceremonia, que se transmitirá por la cadena ABC a partir de las 8 de la noche de Nueva York, aún afinan los últimos detalles estratégicos para la gran noche de la TV estadounidense. Pero los nominados en sus casas, vestidos de gala o no, estarán listos para aparecer en vivo en pantalla y conocer si ganaron o no.

En medio de este panorama, los reporteros de espectáculos de The Associated Press Lynn Elber y Mark Kennedy ofrecen sus predicciones en las categorías principales.

Serie de drama

Nominadas: “Better Call Saul”, “The Crown”, “Killing Eve”, “The Handmaid’s Tale”, “The Mandalorian”, “Ozark”, “Stranger Things”, “Succession”.

PUBLICIDAD

Elber:

Debería ganar: “Ozark”. Al igual que la muy homenajeada “Breaking Bad”, esta obra sobre mortalidad entreteje disfuncionalidad familiar y criminalidad brutal y está magistralmente escrita y actuada.

Ganará: “Succession”. Una lucha de poder estridente y sensual con el alcance que los votantes del Emmy esperan de un buen drama, y puntos extra por el imperio mediático que presenta.

Kennedy:

Debería ganar: “The Crown”. Este drama histórico no ha dejado de satisfacer al público con un guion y actuaciones consistentemente magníficas. La temporada pasada fue extravagante, desde las escenas del príncipe Carlos aprendiendo galés con desgarbo hasta el modo en que manejaron el desastre en un pueblo minero. Me doblego.

Ganará: “Succession”. Piensen en esta serie como la versión estadounidense de “The Crown”, aunque nuestras sucesiones son ruidosas y arrogantes y las de los británicos por consanguinidad y mucho más elegantes.

Serie de comedia

Nominadas: “Curb Your Enthusiasm”, “Dead to Me”, “The Good Place”, “Insecure”, “The Kominsky Method”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Schitt’s Creek”, “What We Do in the Shadows”.

Elber:

Debería ganar: “Schitt’s Creek”. Es absurda, adorable y de mente abierta. Todos podemos hacer uso de su buena medicina en este momento.

Ganará: “Schitt’s Creek”. De ningún modo lo habría dicho antes de la sorpresa del año pasado con la digna victoria de “Fleabag”, pero los votantes del Emmy tienen una debilidad por la idiosincrasia.

Kennedy:

Debería ganar: “Schitt’s Creek”, pero no con algarabía.

Ganará: “Schitt’s Creek”. En una categoría débil este año, llena de trucos conocidos y chistes repetidos, este pez fuera del agua es el único que realmente adoran los votantes. No necesariamente por su contenido, eso sí.

PUBLICIDAD

Actor, serie drama

Nominados: Jason Bateman, “Ozark”; Sterling K. Brown, “This is Us”; Billy Porter, “Pose”; Jeremy Strong, “Succession”; Brian Cox, “Succession”; Steve Carell, “The Morning Show”.

Elber:

Debería ganar: Porter. Su victoria del año pasado, cuando fue el primer hombre abiertamente gay honrado como mejor actor, fue tanto histórica como artística. Lo merece de nuevo.

Ganará: Strong. Su emotiva interpretación de un aspirante a heredero es digna, pero ojo: él y Cox podrían dividirse los votos de “Succession” y darle a Carell una oportunidad.

Kennedy:

Debería ganar: Tanto Carell como Bateman mostraron nuevamente que además de tener grandes dotes para la comedia son excelentes actores dramáticos. Le doy la ventaja a Carell, quien le imprime ferocidad a su desacreditado personaje.

Ganará: Strong. Su papel de tipo alicaído, dependiente y sombrío en “Succession” es exactamente lo que necesitamos ahora.

Actriz, serie drama

Nominadas: Jennifer Aniston, “The Morning Show”; Olivia Colman, “The Crown”; Jodie Comer, “Killing Eve”; Laura Linney, “Ozark”; Sandra Oh, “Killing Eve”; Zendaya, “Euphoria”.

Elber:

Debería ganar: Linney. Una actriz de sutileza impecable le mete el diente a un personaje profundamente imperfecto. Suerte la nuestra.

Ganará: Linney. Perdió el año pasado ante Comer, pero esta temporada de “Ozark” fue su vidriera y prevalecerá pese a un rubro impresionante que incluye a Aniston en un papel atípico.

Kennedy:

Debería ganar: Zendaya. Zendaya. Zendaya. En “Euphoria”, es extraordinaria.

Ganará: Linney, una de las actrices más subvaloradas que trabajan en la actualidad.

Actor, serie de comedia

Nominados: Anthony Anderson, “black-ish”; Don Cheadle, “Black Monday”; Ted Danson, “The Good Place”; Michael Douglas, “The Kominsky Method”; Eugene Levy, “Schitt’s Creek”; Ramy Youssef, “Ramy”.

PUBLICIDAD

Elber:

Debería ganar: Danson. Morir es fácil, hacer comedia es difícil — excepto para este maestro natural, sea en un bar (“Cheers”) o el más allá.

Ganará: Levy. Está tocando nuevas notas en su antigua y bien afinada sociedad con la coprotagonista Catherine O’Hara, y eso le dará frutos.

Kennedy:

Debería ganar: Anderson. Nunca ha ganado un Emmy por “black-ish” y eso no está bien. Su patriarca tempestuoso, terco y completamente dulce es el centro del programa.

Ganará: Levy. Sencillamente tiene las cejas más expresivas de la TV.

Actriz, serie comedia

Nominadas: Christina Applegate, “Dead to Me”; Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”; Linda Cardellini, “Dead to Me”; Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”; Issa Rae, “Insecure”; Tracee Ellis Ross, “black-ish”.

Elber:

Debería ganar: O’Hara. Como dije el año pasado, aunque nadie me escuchó, su “exquisitamente egocéntrica y absurda Moira” está en la cima de sus ingeniosas interpretaciones.

Ganará: O’Hara. Resistirse es inútil, Emmy. Aunque esta sea quizás la categoría más reñida del año, el premio le pertenece.

Kennedy:

Debería ganar: Rae. El trabajo de la creadora y protagonista de la comedia de HBO “Insecure” debe celebrarse.

Ganará: O’Hara. Como se dijo antes, resistirse es inútil.

Serie limitada

Nominadas: “Little Fires Everywhere”, “Mrs. America”, “Unbelievable”, “Unorthodox”, “Watchmen”.

Elber:

Debería ganar: “Watchmen”. La ambiciosa adaptación de la muy estimada novela gráfica parece una profecía de estos tiempos sombríos.

Ganará: “Watchmen”. Aunque la historia sobre la segunda ola del feminismo “Mrs. America” es digna competencia, la osadía y vigencia de “Watchmen” es insuperable.

Kennedy:

Debería ganar: “Watchmen”, por su narrativa audaz y compleja. Pero quizás resulte demasiado enigmática para el público mainstream. Una señal de advertencia es que no recibió ni una sola nominación al Globo de Oro.

PUBLICIDAD

Ganará: “Watchmen”, aunque “Little Fires Everywhere” podría dar la sorpresa. Esa serie aborda sin piedad los temas de clase, raza, privilegio y familias separadas, muy a lo 2020.