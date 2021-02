La puertorriqueña Mariana Emmanuelli ha ganado el premio del jurado al mejor guion en el concurso de “Cineminuto. Café para dos” del taller virtual “Cómo hacer una película de principio a fin”.

El taller, organizado por Egeda y Fipca, a través de Premios Platino y Platino Industria, en alianza con la Sociedad Mexicana de Cinematografía (AMC), es una herramienta del programa en apoyo a la industria audiovisual de España, Estados Unidos y América Latina durante la pandemia.

Emmanuelli es guionista y directora de múltiples cortometrajes de ficción premiados en festivales de cine y actualmente trabaja en el guion de su ópera prima y en el desarrollo de una serie de comedia.

La cineasta estudió cine y guion en distintas escuelas, como la Universidad Pontificia de Salamanca; Sight and Sound: Filmmaking, Tisch School of the Arts New York University (NYU); British Youth Film Academy Grimsby (Inglaterra) y obtuvo Magna Cum Laude en Estudios Interdisciplinarios de la Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico.

El taller, que se impartió en durante el mes de noviembre de 2020, forma parte de los Encuentros Platino Industria (EPI) y se creó para fomentar el desarrollo profesional de estudiantes que desean incursionar en el medio del cine y el audiovisual.

Las enseñanzas les llevan a conocer y estudiar, entre otras cosas, las voces de expertos de Iberoamérica, algunos de los cuales son ganadores de Premios Platino.

El encuentro, contó con la participación de 1,800 asistentes “online” de 17 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Paraguay y Estados Unidos), con 3,396 visualizaciones de las clases virtuales.

El objetivo del taller fue conocer de primera mano, a través de 10 sesiones presentadas por profesionales del cine, las diferentes etapas de cómo rodar una película, desde la escritura del guion, a la dirección, producción, fotografía, sonido, dirección de arte, música o edición.

Como incentivos a los estudiantes, durante el taller se les ofreció a los alumnos la oportunidad de realizar un “Cineminuto” y competir por distintos primeros premios: a mejor guion y mejor fotografía, además de cinco Menciones Honoríficas.

Los Encuentros Platino Industria (EPI) nacieron como respuesta a la situación de pandemia en 2020 con el objetivo de motivar y ayudar a los creadores en un espacio virtual que les resolviera posibles dudas, para potenciar el interés por trabajar en la industria del cine.