En 1990 una película puertorriqueña recibió por primera vez una nominación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. “Lo que le pasó a Santiago”, dirigida por Jacobo Morales y protagonizada por Tommy Muñiz y Gladys Rodríguez, sería considerada para un Oscar en la categoría de mejor película en lengua extranjera. Su tema era universal; sus personajes, sus paisajes, su ambientación eran decididamente puertorriqueños.

Su reestreno en ocasión del centenario de Tommy Muñiz permite que un público joven la vea en la pantalla grande. También permite que quienes la vieron hace 33 años -cuando aún estaban en la plenitud de la vida- se asomen de nuevo a una cinta que, al presentar una imagen de la vejez y las pérdidas que esta conlleva, presenta también la maravilla de la ilusión que renace perennemente. La trama es sencilla: Santiago, un sesentón viudo con hijos grandes pero problemáticos se jubila de su trabajo y se enfrenta a la soledad y a múltiples desencantos. La aparición de una mujer enigmática anima su existencia. Lo demás hay que verlo en la pantalla.

Conversamos con Jacobo Morales y con Pedro Muñiz, productor de la película e hijo de Tommy, sobre el reestreno.

CDH: ¿Cómo se sitúan frente a la película a 33 años de haberla filmado?

PM: La Academia tiene a Jacobo en alta estima. Es querido y admirado. Por eso quisieron mejorar el aspecto de la película transfiriéndola a formato digital. Le pidieron también una copia de “Dios los cría” [el primer largometraje de Jacobo] para hacer lo mismo. Cuando fuimos en 1990 para la premiación, hubo un simposio en Hollywood con directores importantes. Estaban Spielberg, Kurosawa, Tornatore en la mesa con Jacobo. Preguntaron cuánto habían costado sus películas; todas tenían un costo de millones. Y cuando le tocó a Jacobo dijo que, incluyendo la publicidad, no habíamos llegado a medio millón. La exclamación de asombro colectivo se sintió por toda la sala.

CDH: Tommy Muñiz como Santiago ofrece una de las mejores interpretaciones -si no la mejor- de un actor en una película puertorriqueña. ¿Cómo llegó al papel?

JM: Yo tuve la fortuna de colaborar con Tommy por muchos años. Un proyecto en el que ambos actuábamos fue clave para esta película: la obra de teatro de Neil Simon, “The Sunshine Boys”, que tradujimos como “Los muchachos de la alegría”. Tommy era un gran actor; su naturalidad me llamó la atención. Aunque no tenía formación tradicional en el teatro, tenía una enorme profundidad en la interpretación. En “Lo que le pasó a Santiago” se metía de lleno en el papel. Daba el todo en la primera toma; no le gustaba repetir las escenas porque él ya había dado su mejor interpretación. Era intuitivo. Cuando lo dirigía no era para decirle que se parara allí o allá, sino que íbamos al trasfondo de la escena, analizábamos el personaje. Lo entendía tan bien que hasta se le veían los pensamientos.

PM: Es que no era Tommy Muñiz, era Santiago. Al verlo, yo sentía que no era mi papá, era Santiago Rodríguez Ortiz. Me pasó que Gregory Peck llegó a una de las fiestas que hubo en Hollywood. Quise retratarme con él y le dije que “To Kill a Mockingbird” era una de mis películas favoritas. “Esa película me mantiene joven porque como se pone en las escuelas, todos los niños me reconocen”, me dijo. Cuando nos fuimos a retratar, se acercó toda mi familia, incluyendo a mi papá, Tommy, que era bastante tímido. Cuando Gregory Peck lo vio, se impresionó; le dijo que era un actor maravilloso.

CDH: El título es uno de los muchos aciertos.

JM: Siempre me han gustado los títulos sencillos, que no suenen pretenciosos. Un título es como un ‘mini-prólogo’ que anuncia lo implícito y lo explícito.

PM: Yo estaba en la casa con Blanca planificando la producción, que se iba a llamar “Ellos dos y los fantasmas”, cuando se acerca Jacobo y dice: “He pensado que esta película debe llamarse ‘Lo que le pasó a Santiago’ porque todo el mundo va a querer saber qué fue lo que le pasó a Santiago”. Había acertado.

CDH: El tema es difícil de llevar al cine. No hay muchas películas sobre la vejez.

JM: Siempre he pensado que lo peor que se puede hacer cuando desarrollas un proyecto es tratar de prefabricar un éxito. Pero si eres fiel a lo que tú deseas narrar, puedes lograr que lo que cuentas sea accesible y a la vez tenga contenido y profundidad. Tienes que dar verdad a lo que narras; que sea honestamente lo que quieres narrar. En el cine es fundamental que des la verdad porque la cámara te retrata el alma; eso lo decía Juano Hernandez, el actor puertorriqueño a quien conocí cuando estudiaba en la UPR. Es, además, un disparate borrar al país en busca de ser universal. La película tiene que responder a tu realidad, a tu entorno, a tu visión del mundo. Lo que la universaliza es la verdad de las emociones, de los personajes, del entorno.

PM: Precisamente por ser tan puertorriqueña esta película es universal. El primer país que compró los derechos fue Japón; el primero que compró los derechos de ‘Linda Sara’ fue Croacia.

CDH: ¿Trabajaron en armonía como productor y director?

PM.: Tuvimos algunas diferencias, pero el resultado final está ahí. Todas esas discusiones tuvieron resultados creativos. Blanca [la esposa de Jacobo, Blanca Silvia Eró] fue la intermediaria que allanaba las dificultades.

JM: Ella ha sido la productora de todas mis obras de teatro y de cine. Hasta ganó un premio en un festival como productora.

CDH: ¿Se divirtieron haciendo la película?

JM: Hacer una película es jugar: un juego en serio, pero juego al fin. Ese disfrute estuvo siempre.

PM: Jacobo jugaba más y yo tenía que producir para que él jugara. Pero después de esa experiencia me quedé prendado del cine.

CDH: ¿Cómo fue la colaboración con los técnicos?

JM: Cuando una película se hace con poco presupuesto la preproducción y los detalles son importantes. Yo estoy pendiente de todo. Me suelo plantar al lado del editor, no me despego nunca. Alfonso Borrell es de los editores que sabe que el ritmo no se trata únicamente de velocidad, corte y picoteo. Entendía cuando yo hacía las cosas en plano-secuencia porque tenía una razón para ello.

PM: Tuvimos un grupo de técnicos maravilloso. Contamos con su solidaridad en momentos en que hacía falta; pusieron horas extra que no cobraban. La escenografía de Bonita Hoffman fue espectacular y ayudó mucho Generosa Fernández. La música es de Pedro Rivera Toledo.

JM: Ambienta sin interrumpir. A veces pasa que los camarógrafos o los músicos quieren cada uno defender su campito. Pero para mí todo debe estar en función de la historia.

CDH: El guion de “Lo que le pasó a Santiago” es realista, pero incorpora un toque de fantasía. ¿Hubo cambios en el guion durante la película?

JM: El guion es un punto de partida. Siempre cambio -o afino- hasta el final. Mi proceso inicia con una idea que se me queda en la mente y da vueltas y quiere que la convierta en algo. Si quiere que sea una película, pues vamos para la película. Entonces entro en una reflexión que me lleva por un camino, porque el razonamiento es una cosa y la intuición es otra. Hago apuntes para el guion y luego voy a la estructura básica. Cuando tengo la estructura y conozco a fondo los personajes – no solo lo que hacen sino lo que piensan, lo que está detrás de la acción- le cedo el mando a la intuición. Tan importante es lo implícito como lo explícito. La cosa es que la idea misma se va situando en un género y eventualmente toco tierra. Algunas ideas me halan para el cine; otras al teatro. Los poemas piden poesía, que se me cruza con los cortometrajes.

PM: Me di cuenta en un momento dado que aquello era excepcional. Es la escena en que Santiago se toma un brandy después de hablar con Arístides Esquilín, que le ha contado de Angelina. Se hizo un tiro de retirada; un “dolly” hacia atrás. Reflejaba a Santiago internalizando lo que le dijo el abogado. Fue una de las tomas más significativas. Cuando vi esto dije “¡De aquí para Hollywood!”.

Y así fue.