La Alliance Française Puerto Rico (AFPR) anunció hoy a través de un comunicado de prensa el regreso oficial de la décimo tercera edición de su Festival de Cine Europeo de Puerto Rico (FCEPR) a las salas de Fine Arts Cinema en Miramar, evento que se llevará a cabo desde el próximo jueves 3, hasta el miércoles, 9 de noviembre.

Carine Delplanque, directora ejecutiva de la Alliance Française de Puerto Rico, explicó que el FCEPR vuelve a celebrarse en esta edición con una nueva visión y mucha presencia europea. Después de varias ediciones digitales e híbridas debido a la pandemia, este año marca el regreso a las salas de cine para disfrutar del Festival en su formato completamente presencial. “Esta edición especial del Festival ofrece una amplia selección de películas europeas, en adición a sus programas locales incluyendo Cortadito 2022 y Cine Gira, presentados por TotalEnergies, Festinema Junior 2022, presentado por UBS e importantes colaboraciones con Cinefiesta y otras instituciones culturales de Puerto Rico”, indicó Delplanque.

PUBLICIDAD

La ejecutiva destacó que en esta ocasión cuentan con un gran apoyo institucional y privado, además del respaldo de las embajadas y consulados de España, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Malta, República Checa, Suiza y Suecia.

“La embajada de Francia en los Estados Unidos y la Villa Albertine nos ofrecen este año un apoyo y visibilidad sin precedentes. Además, estamos encantados de tener la colaboración de Cinefiesta en una importante alianza entre Festivales bajo la nueva dirección de Federico Olivieri y Álvaro Aponte Centeno. Nos alegra y entusiasma poder contar por primera vez con el apoyo del Departamento de Estado de Puerto Rico que contribuirá a aumentar la visibilidad y cooperaciones culturales del Festival de Cine Europeo y la de la Alianza Francesa en Puerto Rico”, concluyó la directora de la organización.

Como parte de su amplia programación, el Festival ha seleccionado una variedad de películas que destacan temáticas sociales desde la perspectiva artística del cine. Según la información, la selección oficial de películas estuvo a cargo del director artístico Álvaro Aponte Centeno, quien desea enfocarse en temas de importancia tanto para Puerto Rico como a nivel global a través del cine no visto en la isla. A través de la categoría cinematográfica de “Cine Actual”, el festival explorará la gentrificación, el uso de las tecnologías y redes sociales y la sostenibilidad del medio ambiente.

“La programación de la décimo tercera edición del festival propone detenernos a reflexionar dentro de una muestra en su mayoría de cine europeo, en la que por vez primera contamos con nuevas categorías y una de ellas es dedicada solo a las primeras películas realizadas por mujeres. Esta edición cuenta con obras del cine que cargan otros códigos en su lenguaje, pero que a la misma vez tienen una carga emocional y humana imprescindibles”, señaló Aponte en la comunicación y pone de ejemplo que en la película belga Close (galardonada con el Gran Premio en el último Festival de Cannes), el director Lukas Dhont explora el tema de la identidad sexual a través de la historia de un joven navegando por los cambios de la adolescencia.

PUBLICIDAD

Reconocida como “La mejor película del año” por medios internacionales como Vanity Fair y The Atlantic, el Festival celebrará su Noche de apertura con su película inaugural, “The Worst Person in the World”, protagonizada por Renate Reinsve, la ganadora a “Mejor actriz” en el Festival de Cannes.

Otro estreno que se menciona en el comunicado será el drama premiado como “Mejor película” en la última edición de la Berlinale - Festival Internacional de Cine de Berlín, “Alcarrás”, de Carla Simón, presentado por el Consulado General de España en San Juan y Spain Arts & Culture.

Según se informó, otra categoría destacada de esta edición es “Panorama”, en la que el Festival busca “reconocer el significante impacto y aportación de las directoras femeninas que han contribuido a la evolución del cine”. La selección exhibirá las películas Verano 1993 de Carla Simón, Costa Brava, Lebanon de Mounia Akl, y La Ciénaga de Lucrecia Martel.

Mientras que para celebrar los logros de mujeres talentosas, se mostrará también una tanda especial de cortometrajes en homenaje a directoras de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Suecia, “una selección novedosa fruto de la nueva colaboración entre el Festival con la Fundación de Cine de Puerto Rico y su histórico certamen de cortometrajes Cinefiesta”.

Para el disfrute de la comunidad cinéfila local, la categoría de “Cine clásico” presentará películas emblemáticas de la historia del cine, incluyendo autores como Federico Fellini, Jean-Luc Godard y el filme alemán, Aguirre, the wrath of God, calificado como una de las 100 mejores películas de todos los tiempos por la revista Time. En su categoría “Otra Mirada”, el Festival busca exponer al público al lado oculto del cine con proyectos más experimentales y documentales observacionales. Compartiendo lo mejor del cine europeo, el Festival mostrará tres películas de Rumania, entre las que se incluyen la película ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, R.M.N. y 4 meses, 3 semanas, y 2 días (4 luni, 3 săptămâni și 2 zile) del director rumano Cristian Mungiu. La actriz rumana Ioana Bugarin será una de las invitadas especiales del Festival para celebrar el estreno de Miracle (Miracol) del director Bogdan George Apetri en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Entre otros proyectos, el Festival regresa con la reconocida competencia de cortometrajes Cortadito 2022 Presentado por TotalEnergies. Retomando la misión del programa, la AFPR, en colaboración con OK-SHOWME, PJ Gaffers, Reaktor Post y The Sifre Group, han logrado apoyar a cuatro cineastas puertorriqueños en la producción de sus cortometrajes originales, los cuales se estrenarán el 3 de noviembre en el marco del Festival. La AFPR y TotalEnergies reconocen el gran desempeño de los cineastas participantes en sus últimos proyectos:

Javier Santiago Rivera: “Combinación Pepper Pollo con Tostones”

Philip Escobar Jung: “La Línea Imaginaria”

Michelle Malley-Campos: “La Maroma”

Paulís Cofresí: “Nos Persigues”

Los cineastas ganadores serán premiados en diferentes categorías, incluyendo Mejor actriz, Mejor guion, Mejor dirección y Premio del público, entre muchos otros, durante la Premiación de Cortadito, tras la clausura del festival el próximo jueves, 10 de noviembre.

El evento especial también inaugurará la Cine Gira, presentada por TotalEnergies, una iniciativa comunitaria que lleva proyecciones de películas gratuitas y presentaciones adicionales de Cortadito a áreas remotas de la Isla. Más información sobre la Cine Gira estará disponible en las próximas semanas en la web del Festival.

Mientras, en su novena edición, Festinema Junior, presentado por UBS continúa inspirando y educando a estudiantes a través de proyecciones gratuitas de películas francesas, proporcionadas por el Institut Français. Por primera vez, Festinema Junior llega a la gran pantalla el 5 y 6 de noviembre con las presentaciones gratuitas a las 12:15 p.m. de la película francesa para niños Chien Pourri, la Vie à Paris durante la programación pública del Festival en Fine Arts Miramar. En esta ocasión, UBS reafirma su compromiso de promover la educación entre los jóvenes de la Isla con su Programa de Becas UBS, que brindará cursos gratuitos de idiomas en la AFPR y preparación para estudiantes buscando aprobar los exámenes de idioma francés DELF/DALF.

PUBLICIDAD

Por otra parte, Federico Olivieri, director ejecutivo del Festival, destacó en el comunicado que la oferta de esta nueva edición del FCEPR es amplia y diversa, lo que ofrecerá un espacio de intercambio único para aprender y crear nuevos horizontes a través del cine que une a Europa y Puerto Rico.

“Después de las últimas ediciones marcadas por la pandemia, estamos muy ilusionados de volver a celebrar esta nueva edición del Festival de Cine Europeo de Puerto Rico en las salas de cine y con muchas actividades presenciales. Del 3 al 9 de noviembre, no sólo volveremos a viajar y explorar nuevos horizontes gracias a la magia del cine, sino que regresaremos a disfrutar del festival como espacio de encuentro, diálogo, aprendizaje e intercambio cultural en comunidad. Gracias a los distintos patrocinadores del festival y a través de varios programas que promovemos para la educación juvenil, el desarrollo del cine local y el fomento del acceso al cine diverso en la Isla, estamos convencidos de que esta nueva edición del FCEPR ofrecerá una experiencia de las más enriquecedoras en muchos sentidos, haciendo del evento un sólido puente de cine entre Europa y Puerto Rico”, expresó complacido Olivieri.

Olivieri aprovechó para anunciar que, como parte de las actividades del FCEPR, se inaugurará también el “Foro Industria”, nuevo programa para el fomento del intercambio y del aprendizaje entre los profesionales del cine de Puerto Rico y de Europa. Esta nueva iniciativa, que se celebrará en las mañanas del festival en la Universidad del Sagrado Corazón y en la sede en Santurce de la Alliance Française de Puerto Rico, fomentará el encuentro y desarrollo de oportunidades creativas, con el fin de promover nuevos horizontes de coproducción entre Europa, el Caribe y las Américas.

PUBLICIDAD

Entre los profesionales invitados, destacará la participación de Valerie Mouroux, agregada audiovisual de la Embajada de Francia en Estados Unidos, quien ofrecerá asesorías y una masterclass sobre las oportunidades y fondos franceses destinados a la coproducción cinematográfica internacional en una actividad auspiciada por el colaborador universitario del Festival, la Universidad del Sagrado Corazón.

Finalmente, la AFPR y sus auspiciadores Diamante, TotalEnergies y UBS, invitaron a los amantes del cine a beneficiarse de las diferentes formas de acceso a esta gran edición del Festival de Cine Europeo de Puerto Rico. La dirección del festival indicó que el Pase de 4 Películas ($22) y el Pase de 8 Películas ($40) auspiciados por TotalEnergies estarán disponibles en línea hasta el 9 de noviembre. La AFPR también ofrecerá el Pase VIP+ ($125, con descuento por adelantado a $99), que brindará acceso completo a todas las selecciones de películas del Festival y servicio de “concierge”. Para más detalles, visite la página web del festival en www.festivaldecineeuropeo.com.