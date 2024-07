Decir que la nueva “Beverly Hills Cop Axel F”, la nueva secuela de esa franquicia que en esta ocasión hace su debut en la plataforma digital de Netflix, no es un ejercicio de nostalgia, sería una mentira. Desde las canciones de la banda sonora hasta escenas específicas, la película entera está diseñada para recordar lo genial y lo original que resultó tener a Eddie Murphy como protagonista de un filme que mezclaba comedia con acción en 1984. Tomando en consideración que esta no es la primera vez que los productores tratan de recrear esa magia, resulta pertinente decir que solo porque la película sea un refrito no significa que no sea entretenida o divertida.