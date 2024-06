Reseña: “Horizon An American Saga Chapter 1″ termina sin explicar su propósito

Sin embargo, la nostalgia por la época en que los efectos digitales no dominaban la pantalla y no es suficiente para sostener esta producción. Lo otro que no ayuda es que la película simplemente se acaba. No hay ninguna interrogante o momento de tensión en ninguna de las historias. Es como si el estudio le hubiera entregado un memo a Costner indicando de que en este primer capítulo no se podía pasar de las tres horas. Terminar un primer capítulo sin generar interés, por lo que va a pasar en el próximo no es la mejor forma de comenzar una saga cinematográfica. El filme no es un desastre, pero definitivamente registra como un experimento accidentado dentro de este género.