Si hay algo que está claro en la filmografía de Todd Haynes (”Carol, Far From Heaven”) es que el cineasta adora y la fascina el melodrama en todas sus manifestaciones. Esta fascinación usualmente está acompañada y exaltada por una colaboración espectacular con intérpretes extremadamente talentosos. Esto es cierto de “May December”, el nuevo filme del director que estrena este viernes en Netflix. Lo que no está claro es si el laberinto de espejos que el director ha construido con Natalie Portman y Julianne Moore es una farsa o un drama que busca una conexión emocional intensa con el público.