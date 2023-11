Sería extremadamente fácil descartar a “Wish” como una oferta animada de Walt Disney familiar y predecible. Todo lo que esta en este filme de alguna forma se ha visto en alguna de sus otras películas. Lo que sucede es que en esta ocasión esto no es resultado de una película que busca reciclar lo que fue exitoso en ofertas anteriores. Esta ha sido diseñada para celebrar el primer siglo de animación del estudio que comenzó con “Snow White and the Seven Dwarfs” y recientemente revolucionó las redes sociales con We Don’t Talk About Bruno de “Encanto”.