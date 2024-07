Reseña: “Fly Me to the Moon”, una comedia romántica totalmente predecible

El verano todavía no se ha acabado, pero Hollywood ha estrenado varias películas que definitivamente son visitas obligatorias al cine. “Fly Me to the Moon”, coproducción de Apple Films y Sony Pictures que llega a los cines hoy, definitivamente no es una de ellas.

Aunque el personaje de Tatum sí existió en la vida real, “Fly Me to the Moon” no tiene ni una sola convención que permita clasificarla como un drama histórico. La dirección de Greg Belarti (“Love, Simon”) se encarga de que las secuencias de NASA tengan credibilidad, pero el filme es una comedia romántica que utiliza un evento histórico para crear obstáculos en la relación de los dos personajes que claramente están destinados a estar juntos. La trama de la cinta es completamente predecible, sin embargo, los esfuerzos del director y sus protagonistas logran que “Fly Me to the Moon” sea el equivalente de un paseo agradable por la playa durante un atardecer de verano.