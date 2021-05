Al director Zack Snyder (“Justice League”, “Batman v Superman Dawn of Justice”), el hombre responsable de lo más interesante y lo más problemático del universo de DC Comics que Warner Brothers intentó construir, definitivamente le va mejor con zombis que con superhéroes.

“Army of the Dead”, superproducción que debutó en la plataforma digital de Netflix este viernes, no es la primera vez que este cineasta trabaja con este género en particular. Sin embargo, en contraste con su remake de “Dawn of the Dead” esta es una propuesta más ambiciosa, con una escala visual que representa lo mejor del talento de este cineasta.

El problema es que el filme no se salva de algunas de las debilidades que son consistentes en la filmografía de Snyder. Aunque el director definitivamente sabe cómo construir secuencias que deslumbren y se apoyen de visuales que invadan y deleiten la pupila del espectador, su toque con las escenas que buscan desarrollar a los personajes en ocasiones es demasiado simple o genérico.

PUBLICIDAD

Como resultado, en esta película hay bloques enteros que buscan darle complejidad a los personajes centrales del filme que registran como un relleno antes de la próxima secuencia espectacular con zombis que Snyder ha diseñado.

El problema claramente es el guion, por el cual Snyder recibe crédito junto a Shay Hatten y Joby Harold. Todo lo que tiene que ver con tratar que los personajes centrales superen sus cualidad unidimensional se siente como una maquinación insípida. Sobre todo cuando hay otros aspectos del universo donde sucede esta historia que resultan mucho más interesantes. Esto incluye presentar una jerarquía entre los zombis, con un alpha que literalmente ha construido un ejército letal y está en la búsqueda de crear un legado macabro que expanda su dominio de la ciudad de Las Vegas.

El filme inicia con una secuencia espectacular que muestra como el apocalipsis de los zombis acapara la ciudad más popular de Nevada. La razón es simple pero la ejecución es compleja y ambiciosa por demás. El choque entre esas dos sensibilidades es algo constante durante toda la película. Lo otro que hace esa primera secuencia es presentarnos a nuestros personajes principales, entre ellos Scott Ward (Dave Bautista) un veterano que usa sus destrezas letales para salvar a su hija del virus y los zombis.

Dave Bautista protagoniza "Army of the Dead" Cr. CLAY ENOS/NETFLIX © 2021 (Clay Enos)

Eso de por si sería una película interesante, pero la narrativa da un brinco a varios meses después cuando Scott y un grupo ecléctico de sobrevivientes son reclutados por un multimillonario para tratar de sacar una cantidad obscena de dinero de uno de sus casinos de las ruinas de Las Vegas. Así que en esencia, aunque Snyder coquetea con la idea de tener una versión de “300” pero con zombis, el guion del filme se conforma con asumir la estructura de una versión de “Ocean’s Eleven” dirigida por George Romero. Afortunadamente las ambiciones artísticas de Snyder impiden que esto destruya el filme y logra visuales que definitivamente dejarán al espectador con la boca abierta.