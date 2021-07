El juego creativo del guionista Ed Solomon (“Men in Black”, “Bill and Ted Face the Music”) con las convenciones del “Neo Noir” despierta los mejores instintos artísticos de Steven Soderbergh en “No Sudden Move”, un filme excelente que estrena exclusivamente en HBO Max.

En muchas ocasiones este director no parece estar muy interesado en la satisfacción del público. Su enfoque siempre es una exploración metódica del medio audiovisual. En esta ocasión, Soderbergh se vuelve a armar de un elenco fabuloso, que incluye a Benicio Del Toro, Don Cheadle, John Hamm, Brendan Fraser, Bill Duke y David Harbour, que exalta el dinamismo de su dirección, la elegancia exquisita de su cinematografía y las ambiciones tangibles de un guion que no está convencido que dar un viraje sorpresa es suficiente para elevar la cuota de entretenimiento.

El filme utiliza el contexto histórico de Detroit a finales de los cuarenta para presentar la historia de dos criminales, interpretados por Cheadle y Del Toro, que son contratados para lo que aparenta ser un trabajo fácil. Ambos tienen que vigilar a la familia de un ejecutivo (Harbour) mientras este es escoltado a la fuerza para recuperar un documento que está conectado a un esquema de corrupción épico. Demás está decir que las cosas no salen de acuerdo al plan y ambos protagonistas toman las complicaciones como una oportunidad de escapar las circunstancias que los tienen atados a una vida de actividades ilegales con hombres poco confiables.

El punto de comparación más obvio para este filme es “Chinatown”, pero ni el guionista ni el director de “No Sudden Move” parecen estar interesados en vivir bajo la sombra del clásico de Polanski.

Soderbergh claramente ha decidido que un misterio “noir” no tiene que ser sinónimo de un ritmo dramático lento. El director ataca cada escena y cada secuencia como si fuera la más importantes del filme. Esto le da al filme un pulso dramático fuerte y tangible, perfecto para sostener la tensión hasta el último encuadre. Mientras que el escritor Ed Solomon explora las implicaciones sociales del esquema de corrupción que empuja la trama de una forma mucho más profunda y acertada.

Los actores parecen estar igual de inspirados que los cineastas detrás de la cámara. Del Toro preserva su predilección por opciones artísticas distintivas con un arquetipo clásico. El choque de esas sensibilidades es magnético e irresistible. Sin embargo, el filme le pertenece a Don Cheadle quien corta a través de los virajes sorpresas con una honestidad emocional admirable.