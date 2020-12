Gran parte de la magia cinematográfica distintiva de “Soul”, largometraje animado que estrena el día de Navidad en Disney Plus, reside en como el equipo de artistas de Pixar toma una premisa dramática simple y logra generar una experiencia emocional tangible. La trama de este filme es propulsada por una lección de vida bastante básica: No se sabe lo que se tiene hasta que se pierde. Siendo un trampolín dramático que se haya usado cientos de veces en sin número de filmes, series y obras de teatro, no quita la forma en que en “Soul” esto sea ilustrado de formas emotivas, gratificantes y en muchos momentos con una introspección poética impactante.