Aun cuando el objetivo principal de una película sea el entretenimiento, hay ocasiones en que no es suficiente. Eso es lo que sucede con “The Pope’s Exorcist”, el nuevo filme de Sony Pictures que llego a los cines de Puerto Rico esta semana. La película quiere ser una oferta cinematográfica de prestigio que tiene a Russell Crowe en un rol controversial, que viene de una historia verídica. Lo que llega a la pantalla es un filme que no hace nada nuevo con las convenciones de los géneros que utiliza y que no genera la profundidad dramática que cree que posee.

La razón principal para ver el filme es Russell Crowe. El ganador del Oscar claramente disfruta interpretar a una figura controversial y rebelde dentro de los parámetros de la Iglesia Católica. Gabriele Amoth es presentado como alguien que maneja los casos que el Vaticano no quiere discutir públicamente. Su especialidad son los exorcismos, lo cual se convierte en algo problemático bajo un régimen de poder que quiere negar la existencia de cualquier tipo de maldad como una afirmación de que solo la bondad de Dios existe. Este es el juego de poder que sirve de contexto cuando Amoth es enviado por el Papa a lidiar con un caso donde el hijo menor de una madre soltera, que se acaba de mudar a España, parece estar sufriendo una posesión demoniaca.

El problema principal de la película es que no hace nada con los aspectos más interesantes de la producción. Eso incluye tener a Crowe como protagonista. El deleite que siente el intérprete australiano en darle vida a un hombre que disfruta de retar las convenciones de la estructura de poder para la cual trabaja, no resulta en una actuación compleja o memorable. De la misma forma, no se puede argumentar que el filme busca generar ningún tipo de debate teológico o denunciar las fallas de las supuestas luchas de poder en la Iglesia Católica que el guion dramatiza. Todo es en función de mover la trama hacia adelante. Nada se explora o se examina.

Lo mismo sucede cuando se evalúa el filme como una oferta de horror y suspenso. El director Julius Avery no sabe o no está interesado en generar suspenso. Los momentos de horror sobrenatural de la historia están más alineados con el tipo de secuencia típica de un filme de acción. A esto se le suma el último desacierto de la película, que concluye dejando saber que la única razón por la cual esta película existe no es porque se quiera honrar la vida del sacerdote Amoth. El objetivo es generar una franquicia de horror sobrenatural con Russell Crowe como protagonista. Esto no es un pecado, pero si explica por qué “The Pope’s Exorcist” resulta tan superflua.