La miniserie Them, producción de Amazon Prime que estrena hoy en la plataforma digital, se posiciona estratégicamente en el territorio creativo del filme Get Out.

Cada uno de sus diez episodios utiliza las convenciones del género de horror como un portal para explorar una denuncia social. En este caso específicamente la producción opta por ir a los extremos grotescos, tanto en la forma explícita y cruda en que muestra las consecuencias de un acto violento como en los momentos donde la agresión es verbal y directamente conectada a un prejuicio racial.

El gancho dramático del show es mostrar los primeros diez días de la primera familia afroamericana que a finales de la década de los cincuenta, se muda a un vecindario de clase media alta en Compton, California.

Demás esta decir que no son recibidos con los brazos abiertos por sus nuevos vecinos. El problema es que además del racismo, los protagonistas tienen que enfrentar las fuerzas malévolas sobrenaturales que parecen estar atadas a su nuevo hogar.

Cada uno de los integrantes de la familia tiene que enfrentar un trauma particular. Henry Emory (Ashley Thomas) a penas ha tomado control de los trastornos que le dejo el sobrevivir la Segunda Guerra Mundial y ahora tiene que vivir con ser el primer ingeniero negro en su compañía que no recibe el reconocimiento que viene con su aportación extraordinaria a la compañía. Su esposa Lucky (Deborah Avorinde) esta lidiando con las agresiones, pequeñas y gigantescas, de su vecina (Alison Pill) quien ha montado un comité para que todo el vecindario le haga la vida imposible.

Mientras que su hija mayor está batallando los demonios del racismo en su escuela superior y la mas pequeña de la casa es la primera en captar la presencia de algo sobrenatural en la casa.

El uso de los elementos sobrenaturales en la serie funciona como un arma de doble filo. Genera los momentos mas ambiciosos y efectivos del show, pero también esta atado a las debilidades mas fuertes de los guiones.

No hay forma de negar lo impresionante que resulta el expresionismo moderno que los creadores de esta serie han logrado atar a todos las manifestaciones monstruosas de racismo que se dramatizan.

Sin embargo, los guiones también incurren en clichés que hemos visto cientos de veces en este genero en particular. Esto no le quita el impacto dramático a serie pero si le resta a la efectividad de contar esta historia particular de forma episódica.