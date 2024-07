Revelan detalles de “Gladiator II”

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Con éxitos a sus espaldas como los de las series “The Mandalorian” y “The last of us”, “Gladiator II” representa el proyecto de mayor perfil (y la mayor superproducción) que Pedro Pascal ha asumido hasta la fecha en Hollywood. Pero solo es el primero: en 2025 entrará al Universo Cinemático Marvel como Reed Richards en la también esperada nueva adaptación de “Fantastic Four”; y próximamente también llevará su personaje de la pantalla chica al cine en la película “The Mandalorian & Grogu”. Lo anterior se suma a la nueva temporada de “The last of us” y otras películas como la animada “Robot salvaje” y la comedia romántica “Materialists”, entre varios proyectos más.