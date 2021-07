Con una inversión de $31 millones se terminó de filmar en Puerto Rico la primera temporada de la serie “Fantasy Island”, que será protagonizada por la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez y que estrenará el próximo 10 de agosto por la cadena Fox.

Esta producción generó 418 empleos directos e indirectos, así como una ocupación hotelera de 2,071 noches para un impacto económico de $54.7 millones, según dio a conocer este viernes en conferencia de prensa desde Río Grande el gobernador Pedro Pierluisi, quien acogió el llamado de la actriz Roselyn Sánchez para que se aumente el tope actual de incentivos contributivos para cine que actualmente es de $38 millones.

Anteriormente, este incentivo era de $50 millones, pero se redujo el cuatrienio pasado por propuesta de la Legislatura, precisó Rosi Acosta, directora del Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica (PDIC). Pierluisi enfatizó que se debe aumentar ese crédito contributivo a un tope de $100 millones.

“Mi posición es que ese crédito me parece muy bajo”, señaló para luego decir que tocará a la puerta de la Legislatura y de la Junta de Supervisión Fiscal para explicar por qué es importante aumentar ese tope. “Si no lo aumentamos, vamos a estar perdiendo producciones innecesariamente. A mí me consta y me han venido a ver entidades que se dedican a esto de filmaciones para decirme que ya están tomados los créditos”, expresó el primer ejecutivo, quien dijo que es indispensable ese aumento para ayudar a la economía local.

La actriz Roselyn Sánchez, quien encabeza esta serie de “Fantasy Island” -la cual es una reinterpretación de la serie original que fue protagonizada por el actor mexicano Ricardo Montalbán en la década del sesenta- enfatizó que se debe subir ese incentivo para que Puerto Rico sea un lugar competitivo dentro de la industria cinematográfica a nivel internacional.

La artista señaló que el país es el escenario ideal para toda producción que desea grabar en exteriores y que lo único que necesita es un gran estudio de grabación, algo que se ha intentado sin éxito en la pasada década donde ha habido muchas promesas sin cumplir.

El gobernador Pierluisi dijo que actualmente hay varios edificios de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en inglés) que se pueden utilizar para esos fines y que hay una compañía privada -no precisó cuál- interesada en trabajar un proyecto a esos fines en un almacén en desuso en San Lorenzo.

Sobre el proyecto del empresario Keith St. Clair, quien el cuatrienio pasado anunció junto a funcionarios del gobierno la construcción de unos estudios de cine en el Distrito de Convenciones, el primer ejecutivo señaló que no se logró financiar. Rosi Acosta, de PDIC, agregó que cualquier proyecto que vaya dirigido a la creación de un estudio debe ser financiado con capital privado. Destacó que las grandes compañías de cine son las que deberían apostar por este tipo de proyecto en la isla para su beneficio.

“La Isla de la Fantasía”

Sobre la nueva versión de “Fantasy Island” –cuya versión original es recordada por la frase “el avión, el avión”, del personaje “Tattoo” (Hervé Villechaize)-, la actriz Roselyn Sánchez dijo que es un sueño hecho realidad poder encabezarla.

La producción, que comenzó a rodarse en Río Grande el pasado mes de abril y terminó este mes, mantendrá la estructura de la serie original, en el cual en cada capítulo se presentan personajes invitados que llegan a la isla, ahora “administrada” por el personaje de Roselyn Sánchez, “Elena Roarke”, quien es la sobrina de “Mr.Roarke”. Los diez capítulos de esta primera temporada fueron grabados totalmente en Puerto Rico con un equipo de producción 90% puertorriqueño, según dijo la propia actriz en la conferencia de prensa en el hotel Hyatt Regency, en Río Grande, donde se filmó la serie.

“Esto es un sueño hecho realidad para mí. Pueden imaginar cuando recibí la llamada para decirme si quería ser ‘Roarke’, que esta vez será una mujer latina con acento latino. No lo podría creer y cuando me enteré que sería en Puerto Rico, pues imagínate, yo nací y me crié aquí y era fanática de la serie original…”, compartió la actriz.

Este es el quinto proyecto que Sánchez graba en Puerto Rico, pero el primero que la mantuvo tanto tiempo –tres meses- filmando en su tierra natal. La ventaja de estar este periodo en la isla fue que sus hijos pudieron visitarla y compartir con sus abuelos maternos que viven en el país.

Sánchez, por otro lado, catalogó como maravilloso poder trabajar nuevamente con un equipo de profesionales del patio, incluso con personas con las que compartió cuando apenas era una joven que empezaba en la televisión en Puerto Rico y tenía el sueño de convertirse en actriz en Hollywood.

“Uno de los camarógrafos, Edgar Colón, era camarógrafo del programa ‘Qué Vacilón’ (donde participó en la década del noventa), así que imagínense casi 30 años después vuelvo a trabajar con él una vez más. Ellos me recuerdan cuando me fui de este país con un gran sueño y ahora trabajan conmigo ya con las metas cumplidas. Eso se siente maravilloso”, compartió.

La actriz dijo que espera que esta nueva versión de “Fantasy Island” sea respaldada por el público, sobre todo por los latinos, ya que es una propuesta que apuesta por la inclusión y la diversidad que tanto se necesita en las producciones de Estados Unidos. Recalcó que el poder llevar a cabo una segunda temporada -que se filmaría nuevamente en Puerto Rico- dependerá de ese respaldo, por lo que hizo un llamado al público para que sintonice la serie, la cual contó con un equipo de producción compuesto en su mayoría por mujeres.

Como parte de la premier de la serie –creada por Liz Craft y Sarah Fain- se llevará a cabo un sorteo que traerá a los ganadores a Puerto Rico para que disfruten de una experiencia en la verdadera “Fantasy Island”, esto como parte de un esfuerzo de promoción entre los estudios Sony y Fox junto con Discover Puerto Rico.

Además de Roselyn Sánchez, la producción contará con las actuaciones de Kiara Barnes (“Young Ruby”) y John Gabriel Rodríguez (“Javier”).