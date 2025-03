Ryan Reynolds pide ser excluido de la demanda de Justin Baldoni

En la demanda de Baldoni contra la pareja de Hollywood, así como contra la publicista de Lively, Leslie Sloane (quien previamente presentó su propia moción solicitando ser excluida del caso), Baldoni acusó a Reynolds de ayudar a Lively a “secuestrar” su película “It Ends With Us” y arruinar su carrera.También afirmó que Lively intentó asumir gran parte de la dirección creativa de la película, incluyendo que Reynolds, quien no tenía un papel formal en “It Ends With Us”, reescribiera una escena y realizara “cambios no autorizados en el guion en secreto”, recuerda la cadena.Baldoni también acusó al actor, entre otras cosas, de reprenderlo en la casa de la pareja en Nueva York, afirmando que Reynolds una vez le “maldijo” y lo acusó de “criticar a su esposa por su peso”.Reynolds también está acusado de decirle a un ejecutivo de la agencia de talentos WME que Baldoni era un “depredador sexual” para que la agencia lo despidiera como cliente.Lively y Reynolds son clientes en WME, donde Baldoni trabajaba anteriormente, hasta que la agencia le despidió después de que Lively presentara su denuncia por acoso sexual, según la cadena estadounidense.Los abogados de Reynolds, Mike Gottlieb y Esra Hudson, declararon a CNN en un comunicado que el caso de difamación de Baldoni no es sólido, ya que Reynolds cree que Baldoni es, de hecho, un depredador.Tanto los abogados de Baldoni como de Lively han declarado previamente que no tienen intención de llegar a un acuerdo. El juicio está programado para marzo de 2026.Si el juez no concede la moción de desestimación de Reynolds, una de las estrellas más importantes de Hollywood en la actualidad, podría verse involucrado en la batalla legal y citado a testificar en un caso muy publicitado.