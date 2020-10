El personaje de James Bond cuenta con una de las sagas más populares en la historia del cine norteamericano y Sean Connery -quien falleció hoy sábado a los 90 años- fue uno de los grandes responsables de ello.

En 1962, Connery interpretó al primer James Bond en el estreno de la franquicia y rápidamente se convirtió en uno de esos enigmáticos seres que ha trascendido la ficción para convertirse en un referente de moda masculina.

Con el paso del tiempo, la trama y el toque de Connery, el famoso personaje, fruto de la pluma de Ian Fleming, se convirtió en icono de elegancia.

La primera película en llegar a la pantalla grande fue “Dr. No”, dirigida por Terence Young. La trama gira en torno a la desaparición de un agente británico en Jamaica, hacia donde Bond debe trasladarse como espía para resolver el misterio. Connery estuvo acompañado por otros actores de la época como Ursula Andress, Joseph Wiseman y Jack Lord.

En el filme quedaron establecidos dos elementos importantes que se han repetido a lo largo de las décadas: un comienzo llamativo y el tema musical creado por Maurice Binder

“Dr. No” fue considerada un éxito financiero y una de las mejores películas de la serie de James Bond. Esto llevó a que un año más tarde, en 1963, Connery regresara a darle vida al agente 007 en “From Russia with Love”.

En esta entrega, Connery, como el agente del MI6, James Bond fue enviado para ayudar a la secretaria del consulado soviético Tatiana Romanova a salir de Turquía. Debido al éxito de “Dr. No”, esta segunda película de Bond contó con mayor presupuesto. También obtuvo buenas críticas y excelentes ingresos.

En 1964, Connery encarnó a James Bond por tercera vez en “Goldfinger”. Esta vez, el agente británico tuvo sobre sus hombros la misión de investigar sobre el contrabando de oro por parte del magnate Auric Goldfinger y de paso descubrió los planes de éste de contaminar el Depósito de Lingotes de los Estados Unidos en Fort Knox.

Con esta película no solo llegó más dinero y éxito, sino que también salieron artículos promocionales, entre los que se destaca un automóvil Aston Martin DB5 de juguete de Corgi Toys, que se convirtió en el juguete más vendido de ese año.

“Thunderball” (1965) fue la cuarta entrega de James Bond, interpretado por Connery. La misión era encontrar dos bombas atómicas que le fueron robadas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) robadas por el Grupo especial para contrainteligencia, terrorismo, venganza y extorsión (Spectre, por sus siglas en inglés).

La misión llevó a Bond a las Bahamas. Fue la primera película de la saga en tener una duración de más de dos horas.

En 1967 llegó al cine “You Only Live Twice”, tocando el tema de la Guerra fría. En esta entrega Bond viajó a Japón a resolver la misteriosa desaparición de naves espaciales con tripulación estadounidense y soviética.

En ese momento se anunció que “You Only Live Twice” sería la última de Connery con la saga de Bond. En 1969, George Lazenby se convirtió en el segundo actor en interpretar a James Bond, pero las críticas no fueron las mejores, así como la relación con los creadores de la serie de películas. Así fue como en 1971, Connery regresó en la que realmente fue su última vez interpretando a Bons, en el filme “Diamonds are Forever”.

En esta película Bond se infiltró en una red de dedicada al contrabando de diamantes y ahí encontró a Ernst Stavro Blofeld, un antiguo enemigo que pretendía utilizar estas gemas para crear una potente arma que podía destruir a Estados Unidos y permitirle controlar al mundo.

Connery se despidió con gran éxito del personaje de James Bond. Le sucedieron otros actores de renombre como Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. No obstante, y a pesar de contar con muchos otros éxitos en la pantalla gigante, la imagen de Connery permaneció en la mente de muchos fanáticos como “el primer James Bond” o “el James Bond original”.