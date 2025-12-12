Opinión
Segunda parte de la serie “Cien Años de Soledad” tiene fecha de estreno

12 de diciembre de 2025 - 3:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fotografía cedida por Netflix del actor colombiano Diego Vásquez en su interpretación de José Arcadio Buendía, durante la grabación de la serie de Netflix 'Cien años de soledad en Colombia. EFE/ Pablo Arellano / Netflix (Pablo Arellano / Netflix)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La segunda y última entrega de la serie “Cien Años de Soledad”, basada en la aclamada novela de Gabriel García Márquez, llegará a Netflix el próximo agosto, según ha anunciado la plataforma de streaming.

RELACIONADAS

Esta segunda parte de la serie se hará “con el mismo rigor, ambición y respeto por la novela”, señala el gigante del entretenimiento en una nota.

La serie ha sido reconocida por público y crítica, estará dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno y será filmada íntegramente en Colombia “con el apoyo y la complicidad” de la familia García Márquez.

La serie retoma la historia tras el armisticio y la firma del tratado de Neerlandia y la llegada al pueblo de Fernanda del Carpio, que se casará con Aureliano Segundo, uno de los gemelos indomables del bastardo Arcadio, y le da a Úrsula Iguarán uno sus primeros descendientes.

Mientras, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, hará posible los sueños del patriarca al comunicar a Macondo con el mundo.

“La llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que, sin preverlo, desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán -añade la nota- porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
