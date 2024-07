Serie de Netflix muestra apartamento que Bad Bunny alquiló por $150,000 al mes

Aquellos curiosos e interesados en conocer más sobre este apartamento localizado en el 527 West 27th Street, conocido como Jardim, ya no tendrán que viajar hasta Nueva York, sino que podrán hacerlo a través de la serie “Owning Manhattan”, que estrenó el pasado 28 de junio en Netflix .

Esta serie de ocho episodios está protagonizada por el exitoso corredor de bienes raíces Ryan Serhant , quien saltó a la fama hace unos años en el programa de Bravo, “Million Dollar Listing New York”.

El apartamento, diseñado por el arquitecto brasileño Isay Weinfeld, aparece en detalle en el quinto episodio de la serie, “Swimming with Sharks”, debido a que allí se llevó a cabo una exclusiva fiesta para potenciales compradores. Además, se puede ver en un segmento del octavo y último episodio de la serie, “On the Edge”, donde muestran a Serhart y a la realtor Chloe Tucker Caine negociar el alquiler del apartamento por $150,000. En el episodio no se menciona el nombre de Bad Bunny, pero sí lo identifican como un “cliente de alto perfil”.