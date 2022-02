Remontarse a los estragos ocasionados por el huracán María y todo lo que comprendió el “Verano del 19″, que se recoge en el filme del musical “Calle de la Resistencia”, para encarnar sus personajes, resultó en una inspiración profunda para los actores y actrices boricuas que desarrollan la trama.

Emanar la misma energía y fuerza fue esencial, pues además de los temas históricos que aborda el largometraje resaltan la complejidad y la profundidad del proyecto, que necesitó de mucha colaboración de todas las partes involucradas. Y es que, por tratarse de una producción que se llevó a cabo en su totalidad a comienzos de la pandemia, requirió de varias semanas de realizar ensayos a través de una plataforma virtual, hasta más adelante cumplir y comprometerse con las debidas precauciones para ensayar a modo presencial y filmar en un teatro.

“No me hubiese puesto a hacer un proyecto con tanta responsabilidad de tantas maneras si no fuera algo en lo que yo confiara, creyera y que tuviera una vigencia para nuestro Puerto Rico. Estamos tratando temas bien importantes de nuestra historia, en un momento catalítico, donde el impulso cultural es de mucha importancia para la condición política en la que estamos. Son tantas las cosas que este proyecto evoca en mí, no solo por el trabajo, la pasión y la generosidad que se le ha puesto, sino por el valor que tiene para Puerto Rico en estos momentos”, manifestó la actriz Maritxell Carrero, productora de este filme y cofundadora de Carrero Creatives, junto a su hermano Milton Carrero, guionista de “Calle de la Resistencia”.

Imagen de una de las escenas del filme "Calle de la Resistencia". (Suministrada)

Esta producción llegará a las salas de cine de la isla el próximo 3 de marzo, donde con su música y diálogos promete tocar la fibra de los puertorriqueños y las puertorriqueñas.

“Con el arte lo que ocurre es que uno se pone en los zapatos de las personas y, en este caso, estamos poniéndonos en nuestros propios zapatos, en los de la gente y propia comunidad, desde distintas perspectivas como las traen sus personajes. Puerto Rico es grande y esta historia no cubrirá todo lo que pasó, pero sí cubre distintas perspectivas”, añadió la actriz, que personifica a Adela como parte de la narrativa audiovisual.

Asimismo, Carrero resaltó la labor de periodistas y fotoperiodistas del país como parte de su proceso de postproducción al compilar el material audiovisual que acompaña el filme, que a la larga viene siendo un musical dramático con trabajo en escena y pietaje de los periodistas puertorriqueños.

A un abanico de personajes, cada una con sus necesidades y vivencias muy reales, también se unen Juan Carlos Arvelo (Bieké) Efraín Figueroa (Guelo), Almarie Guerra (Surely), José Luis Oyola (Octavio), Wilo Morales (‘El Cervecero’), Vico Ortiz (Tito), Javi Mulero (Justo) y Denise Blasor (Doña Magaly).

“Nos movilizamos en medio de una pandemia, haciendo cosas que nunca habíamos hecho y exponiéndonos al mayor de los riesgos, con todo el corazón y el alma para hacer esta pieza posible. Algo bien bonito que se da en esa unión, es que se logra un filme musical con apenas varios días de filmación. Es inspiración puramente lo que esta película representa para mí”, dijo por su parte Juan Carlos Arvelo, quien interpreta al protagonista “Bieké”, el periodista independiente residente en Los Ángeles, que regresa a Puerto Rico a realizar las coberturas de los hechos históricos, cuyo camino converge con los otros ocho personajes.

Para el actor puertorriqueño destacado en Los Ángeles hace 12 años, quien ha estado activamente manifestándose desde la diáspora en favor de los reclamos de los boricuas sin importar la distancia, esta película tipo representa inspiración pura, que “resuena más aún al prevalecer la unión y el corazón puestos para el bienestar del pueblo, por lo que siempre se logran maravillas más allá de cualquier cosa política”.

“Esta película la veo como una pieza, una joya. Esta peli es una obra maestra del cine puertorriqueño, que sabemos que está en pleno y constante desarrollo. Que se la tiene bien difícil por muchos aspectos, pero con este proyecto se comprueba una vez más que no importa las dificultades, cuando tenemos el corazón y la pasión para hacer algo, tenemos completamente el poder de lograrlo, que no hay nada imposible”, agregó Arvelo.

Por otro lado, para el actor Wilo Morales formar parte del elenco fue la mejor decisión que tomó a principios de la pandemia. Para este artista la experiencia le sirvió para reconectarse con gente del pasado y conectarse con gente que no conocía.

“Para nada me sorprendió, en ningún momento tuve mis dudas de que esto iba a ser un proyecto histórico. El tiempo es el que va a decidir lo histórico de esto y esta fue la razón por la que decidí. Creo que los días más felices del 2020 fueron esos.

Tanto Carrero, Arvelo y Morales coinciden en que aun cuando sus respectivas interpretaciones de los personajes en “Calle de la Resistencia” les cayó como anillo al dedo, al identificarse estrechamente con ellos, resaltan que los obligó a crecer y a aprender mucho de ellos.

En el caso de Morales, interpretó a “El cervecero”, una persona que es muy popular por vender cervezas, que representa la voz del pueblo, que a veces es escuchada y otras veces no. No obstante, una pérdida personal que tuvo en medio de la producción, lo llevó a conectar con su personaje de una manera distinta.

“Durante la filmación perdí mi abuelo y eso me ayudó más a entrar y excavar más dentro de mí esa personalidad porque mi abuelo era una persona que era bien animada, tipo el cervecero, de quien también saqué influencia. Excavé hasta que por fin pude sacarle y conectar con el personaje, así como con el resto del elenco”, mencionó.

Por otra parte, Carrero resalta su visión particular de esta película que lleva en su corazón desde que su hermano la estaba concibiendo, desde cuando la música fue naciendo. Como artista y actriz desde los 14 años los papeles que le han tocado han sido siempre de valor social, por lo que no cree que sea casualidad haber tenido que interpretar a “Adela”, una activista artista.

La actriz y productora Maritxell Carrero interpretando a Adela en el filme "Calle de la Resistencia". (Suministrada)

“Adela se comunica a través de la bomba y yo soy una bombera. La bomba es un acto de música de resistencia que lo puedo expresar tan rápidamente como lo ameritaba mi personaje. Representa la visión femenina, de líderes comunitarias que han movido la balanza hacia el lado positivo en Puerto Rico, que nos han enseñado tanto de la capacidad organizacional, de unión y de ser líder con aspectos que vienen con ser mujer”, compartió la actriz y productora, quien compuso y escribió el tema “Silencio” para el filme.

De acuerdo con Carrero, esta canción está inspirada en la vida de todas las mujeres y las personas trans de la comunidad que se han perdido.

“La película tiene todos los nombres de ellas. Días antes fui leyendo cada una de las historias que estaban detrás de cada una de ellas y experimentar la profundidad de lo que es perder a cada mujer ante la injusticia social. Me rompió el corazón, pero me dio fuerza porque las mujeres han demostrado tanto, con tantas líderes que las ves reclamando. El personaje me obligó a crecer, me enseñó mucho”, puntualizó.

De otro lado, el hecho de que Arvelo haya sido fotoperiodista en Puerto Rico, desobediente civil en Vieques y haber estado preso por defender a su pueblo, lo hizo sentir muy identificado con el personaje “Bieké”. Resaltó esos dos elementos unidos, más el sentimiento que tiene desde muy joven por el deseo de que el pueblo puertorriqueño “se sienta bien y tenga justicia”.

"Calle de la Resistencia" (Suministrada)

“Bieké no es un hombre común, es un hombre vulnerable, que está abierto a su vulnerabilidad y lo honra. En esa realidad, busca definir su propio ser en este mundo moderno, en un contexto diferente, fuera de los preconceptos sociales ya establecidos, que nos han adjudicado cualidades que no son de todos, de todes. Yo también crecí, pues fue lindo explorar en mi vida personal un crecimiento de gran magnitud, alejándome de los conceptos sociales cotidianos y explorando la realidad de lo que siento, de lo que somos individualmente”, agregó.

El filme musical debutó en el 2021 con proyecciones en los festivales internacionales: Philadelphia Latino Film Festival, San Francisco Latino Film Festival, Palm Beach Music Awards, Buenos Aires Film Festival, Puerto Rican Heritage Film Festival (Nueva York), Encuentro Festival (Los Ángeles), Puerto Rico Film Festival, y en el Festival de Cine y Derechos humanos de Vieques.