3 de septiembre de 2025
Películas y Series
Sophie Turner es confirmada como Lara Croft en la serie de “Tomb Raider”

Amazon MGM Studios indicó que la producción de esta serie comenzará el 19 de enero de 2026

3 de septiembre de 2025 - 5:00 PM

En esta imagen de archivo, tomada el 29 de enero de 2017, Sophie Turner, una de las protagonistas de la serie "Game of Thrones", llega a la 23ra edición de los Screen Actors Guild Awards en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles. (AP)
En esta imagen de archivo, tomada el 29 de enero de 2017, Sophie Turner, una de las protagonistas de la serie "Game of Thrones", llega a la 23ra edición de los Screen Actors Guild Awards en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles. (AP)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La estrella de “Game of Thrones”, Sophie Turner, interpretará a Lara Croft, personaje principal de la franquicia de videojuegos “Tomb Raider” que saltará por primera vez a la pequeña pantalla en forma de serie, informó este miércoles Amazon MGM Studios.

La productora y distribuidora de cine y televisión fijó el 19 de enero de 2026 como la fecha de inicio de esta producción, en la que Turner se pondrá en la piel de uno personaje de ficción más conocidos: una arqueóloga inglesa inteligente y atlética que se aventura en tumbas antiguas y ruinas peligrosas en todo el mundo.

Este personaje de videojuegos ha sido interpretado anteriormente por la estrella estadounidense Angelina Jolie en la gran pantalla en 2001, con “Lara Croft: Tomb Raider”; y la secuela de 2003, “Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Light”.

Además, la actriz sueca Alicia Vikander interpretó a la protagonista en la cinta de 2018 “Tomb Raider: The Adventure of Lara Croft’.

“Estoy encantadísima de interpretar a Lara Croft. Es un personaje icónico, que significa muchísimo para tanta gente, y estoy dando todo lo que tengo”, indicó Turner en un comunicado al que tuvo acceso The Hollywood Reporter. “Son unas zapatillas enormes que llenar, siguiendo los pasos de Angelina (Jolie) y Alicia (Vikander) con sus impresionantes actuaciones”.

La actriz británica, de 29 años, volvió a la pequeña pantalla el pasado octubre con el drama “Joan”, en la que se mete en la piel de Joan Hannington, quien en la década de 1980 se ganó el apodo de ‘La Madrina’ del robo de diamantes.

Turner también tiene en puerta el estreno de “The Dreadful”, una película con tintes góticos, dirigida por la cineasta iraní-estadounidense Natasha Kermani (‘Imitation Girl’) y ambientada en la conocida como Guerra de las Dos Rosas, en la que comparte créditos con Kit Harington, su compañero de reparto de “Game of Thrones”.

