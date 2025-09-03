Sophie Turner es confirmada como Lara Croft en la serie de “Tomb Raider”

La estrella de “Game of Thrones”, Sophie Turner, interpretará a Lara Croft, personaje principal de la franquicia de videojuegos “Tomb Raider” que saltará por primera vez a la pequeña pantalla en forma de serie, informó este miércoles Amazon MGM Studios.

La productora y distribuidora de cine y televisión fijó el 19 de enero de 2026 como la fecha de inicio de esta producción, en la que Turner se pondrá en la piel de uno personaje de ficción más conocidos: una arqueóloga inglesa inteligente y atlética que se aventura en tumbas antiguas y ruinas peligrosas en todo el mundo.

Este personaje de videojuegos ha sido interpretado anteriormente por la estrella estadounidense Angelina Jolie en la gran pantalla en 2001, con “Lara Croft: Tomb Raider”; y la secuela de 2003, “Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Light”.

Además, la actriz sueca Alicia Vikander interpretó a la protagonista en la cinta de 2018 “Tomb Raider: The Adventure of Lara Croft’.

“Estoy encantadísima de interpretar a Lara Croft. Es un personaje icónico, que significa muchísimo para tanta gente, y estoy dando todo lo que tengo”, indicó Turner en un comunicado al que tuvo acceso The Hollywood Reporter. “Son unas zapatillas enormes que llenar, siguiendo los pasos de Angelina (Jolie) y Alicia (Vikander) con sus impresionantes actuaciones”.

La actriz británica, de 29 años, volvió a la pequeña pantalla el pasado octubre con el drama “Joan”, en la que se mete en la piel de Joan Hannington, quien en la década de 1980 se ganó el apodo de ‘La Madrina’ del robo de diamantes.