“Squid Game”: todo lo que debes saber de la nueva temporada

Cómo termina la primera temporada

En la primera temporada de “Squid Game”, la mayoría de los personajes principales, como Sang-woo, Sae-byeok y Ali, tienen un final trágico. Gi-hun (Lee Jung-jae), el protagonista, gana el juego pero regresa a casa para encontrar a su madre muerta y se entera que su hija se mudó a Los Ángeles. Además de eso, descubre que Il-nam, un anciano con el que jugó en la peligrosa competencia y que creía muerto, era en realidad el creador de los juegos. Gi-hun, afectado por esta revelación, decide no abordar un avión con el cual iba a visitar a su hija y en su lugar intercepta al reclutador del juego, dejando entrever que su lucha no había terminado.

Qué esperar de la segunda temporada

Sin entrar en muchos detalles, en la segunda temporada de “Squid Game”, regresan varios personajes que aparecieron en la primera, como el principal Gi-hun, así como el policía Jun-ho y su hermano, el villano Front Man. Además de eso, se integrarán a la trama nuevos persojanes que formarán parte de los juegos mortales como como un ex YouTuber arruinado por una estafa de criptomonedas, un jugador endeudado y su madre que trata de ayudarlo, un ex militar con un carácter difícil y una mujer transgénero que busca pagar una cirugía de cambio de género.

Cómo comparan las dos temporadas

La primera temporada de “Squid Game” sorprendió a los espectadores con la revelación de que la eliminación de los jugadores significaba su muerte, un impacto que se pierde en la segunda temporada. Aunque los primeros episodios de la nueva temporada intentan mantener el suspenso, esta se centra más en los personajes y sus complejas historias de fondo, con resultados mixtos. A diferencia del final satisfactorio de la primera temporada, la segunda se siente más como una preparación para la tercera, perdiendo parte de su emoción inicial, según han indicado algunos críticos. Todavía no se hha indicado la fecha de estreno para la tercera y última temporada de “The Squid Game”.

Un proyecto arriesgado

El creador de “Squid Game”, Hwang Dong-hyuk, el primer asiático en ganar el premio Emmy a la mejor dirección de una serie dramática, confesó en una entrevista con “Variety” que en un principio no pensaba en una segunda temporada. “El proceso de escritura, producción y dirección fue tan desafiante que no pensé en continuar”, admitió. Sin embargo, el éxito abrumador de la primera temporada lo motivó a seguir adelante. “El inmenso amor del público me dio el coraje y la motivación para expandir la historia”, explicó.