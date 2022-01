“The Lost Daughter”, el nuevo largometraje que ya está disponible en la plataforma digital de Netflix, construye efectivamente un drama complejo alrededor de la maravillosa interpretación de Olivia Colman (“The Crown”, “The Favourite”). La infinitamente talentosa actriz británica interpreta a una profesora de literatura que va en búsqueda de relajación y descanso durante sus vacaciones en Grecia e inesperadamente se ve obligada a enfrentar traumas de su pasado.

La adaptación de la novela homónima de Elena Ferrante marca el debut como directora de Maggie Gyllenhaal, quien evidentemente está fascinada con las contradicciones de su protagonista. Durante gran parte del filme, Gyllenhaal se deleita en como su personaje principal desafía cualquier tipo de etiqueta unidimensional. En una escena Colman está visiblemente alterada ante un grupo de jóvenes que no hace silencio durante la proyección de una película, mientras que en otra abandona todas sus inhibiciones al son de mucho alcohol y una canción de Bon Jovi como una adolescente rebelde.

La naturaleza impredecible del personaje central logra que la película sea fascinante, pero eso no quita que el desarrollo de la trama sea episódico y accidentado. El enfoque particular de la dirección Gyllenhaal resulta en un filme que invierte mucho más tiempo levantando interrogantes que en hacer planteamientos concretos. La cineasta trata la narrativa del filme como un rompecabezas. Algunas piezas son del pasado de “Leda”, que es interpretada en estas secuencias por Jessie Buckley, y capturan el momento donde el personaje aparenta estar atrapado entre sus responsabilidades como madre y la pasión por su trabajo. El resto le pertenece a Colman quien en su interpretación logra expresar claramente , y de un sinnúmero de formas, la libertad que vino con perseguir lo que la apasiona y el precio que esto ha tenido en su salud emocional.

Dakota Johnson y Olivia Colman en una escena de la película "The Lost Daughter". (Suministrada)

El que Gyllenhaal no esté muy interesada en facilitar los brincos en la cronología utilizando los recursos principales de este medio es una debilidad que resulta ser fácil de obviar. Lo que sí registra como la nota discordante del filme es la forma en que se utiliza el personaje de Dakota Johnson. Aquí la actriz interpreta a una joven que claramente no está manejando bien los retos de la maternidad. Observar esto es lo que lanza a la protagonista en su viaje introspectivo a su pasado. Lo que resulta problemático no es la interpretación de Johnson si no la forma en que el guion encajona a su personaje y no le da la misma complejidad que le brinda al personaje principal. El filme le exige al público que no emita juicios sobre “Leda” hasta explorar a profundidad su humanidad. Resulta problemático que no se haga lo mismo con el otro personaje que se podría descartar fácilmente como una “mala madre”.