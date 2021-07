El terror de ser enterrado vivo, la fobia a los lugares cerrados o el miedo al frío, son solo algunos de los retos que tienen que vencer los participantes de El inframundo, un ‘reality show’ que se trasmitirá en Estados Unidos por Univision desde este jueves, a las 11:00 p.m., según confirmó uno de los concursantes de las primeras competencias, el modelo y empresario puertorriqueño Tinno Delgado.

En Puerto Rico, se transmitirá por TeleOnce. Comenzará a transmitirse el lunes 9 de agosto y en su semana de estreno se emitirá de 8:00 a 10:00 p.m. hasta el viernes 13 de agosto. A partir del sábado 14 continuará transmitiéndose los sábados por ocho semanas más.

Se trata de un espectáculo/competencia en el que los participantes tendrán que exponerse a situaciones extremas, indicó el también actor, para sortear obstáculos y demostrar quién tiene más creatividad y fortaleza física y mental -entre otros atributos-, para pasar al grupo de los finalistas.

“No creo en la suerte, pero en ese tipo de programa te ayuda un poquito porque hay muchas cosas que pasan que no te esperas y que, por más preparado que estés, no necesariamente vas a ganar. Es un reality de competencias totalmente diferente porque a lo que se enfrenta la persona es a sus miedos”, explicó el actor de 48 años en una entrevista telefónica desde Miami, adonde llegó hace 11 años en busca de nuevas oportunidades.

Delgado, quien ha participado en telenovelas como “Tierra de reyes”, “Dama y obrero” y “Santa diabla”, entre otras, y que también ha tenido una larga carrera como modelo, indicó que el nuevo programa televisivo apela a “esos miedos que el ser humano siempre tiene y te reta a enfrentarlos y vencerlos”.

“En cada competencia, los participantes deben enfrentar obstáculos para demostrar el ingenio y la fortaleza física, para pasar al grupo de los finalistas”, describió a grandes rasgos el actor, quien destacó que la fortaleza, resistencia y agilidad son claves para pasar cada prueba.

En su caso, dice que él no tenía ningún temor y no se topó con nada que en el momento lo paralizara por miedo. Más bien, fue una oportunidad para demostrar sus dotes de agilidad y fortaleza en las pruebas.

“La primera competencia no era de eliminación, sino para ganar puntos que servían si ganabas la siguiente competencia. Se fueron eliminando participantes y al final quedamos dos. Yo terminé antes, pero el otro ganó porque hizo su parte mejor que yo”, explicó Delgado, quien destacó que la siguiente competencia era con unas bolas de fuego que se tenía que recoger y llevarlas a un canasto. Fue una tarea que, a su juicio, la hizo sin contratiempos, pero aparentemente se tardó un poco más y fue eliminado.

“Me dolió que no me pudiera quedar por más tiempo porque realmente me quedé con ganas de más, son retos que me encantan y que permiten que te pruebes en más cosas”, admitió el actor, quien dijo que compitió con jóvenes de 20 y 30 años.

“Me ayudó mucho que siempre he estado en el mundo del fitness. Pero para mí, la edad se la pone uno en la mente y todo depende de tu ánimo. Si tienes una buena actitud puedes tener una vida feliz, que es lo que todos buscamos. La felicidad es un estado, una manera de uno vivir y considero que este tipo de retos te hace sentir más vivo”, argumentó el artista, quien dijo con orgullo que tiene un hijo de 5 años, Noa Florentino, para el que quiere servir de ejemplo.

“Yo creo que en la vida hay que buscarle la lógica a todo y esa es una de las actitudes de un ganador”, reiteró Delgado, cuyo nombre de pila es Florentino.

El actor, hijo de un colombiano y una puertorriqueña, nacido en Nueva York y criado en Puerto Rico, se destacó en la isla en el mundo del modelaje y en campañas publicitarias. Pero comenzó muy joven como entrenador físico de algunas celebridades. Entre ellas, mencionó a Jerry Rivera, Jessica Cristina y Elvis Crespo, entre otros. Además de trabajar como modelo por nueve años en el programa televisivo “No te duermas”.

Delgado recordó que en Miami empezó a hacer sus trabajos en novelas y en series como “El desafío, la gran batalla”, de Univisión. “Se realizaba en Colombia y necesitaba darme a conocer porque en Miami era un desconocido y rompí con eso, lo que me ayudó a trabajar en la actuación en televisión”.

De hecho, dijo que su entrenamiento físico lo ayudó mucho en en ese proyecto, al igual que en su participación en El inframundo. “Pienso que el fitness es la verdadera fuente de la juventud”.

El actor también tiene una compañía de mantenimiento de autos que ofrece sus servicio en Fisher Island, una islita de Miami que describe como “de millonarios”. “Me encargo de todo lo que tiene que ver con sus autos, desde el ‘detailing’ y lavarlos hasta llevarlos a los servicios que necesiten. Además, también tengo Casa Neptuno, en Puerto Rico, una villa en la playa que la rento como airbnb”.