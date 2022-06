Se acaba de divorciar, no tiene dinero y tampoco trabajo. Razones suficientes para que Marcos emprenda una larga travesía en busca de nuevas oportunidades. En su periplo, 266 millas para ser exactos, también encuentra el amor.

Es, a grandes rasgos, la trama de “Amor en 266 millas”, dirigida por el cineasta puertorriqueño Benji López y producida por Mathew Kodath, de Guacamaya Films.

“Es un título que me pareció bastante poético. Es un proyecto precioso y estoy loco por que la gente lo vea”, comenta López durante una vídeo llamada desde Los Ángeles en la que también participó Kodath.

La película se estrenará hoy, jueves, en el Festival Dances With Films en el TCL Chinese Theater, en Hollywood, California.

Se trata de una comedia romántica que, según López, fue rodada en 17 días en el desierto de California y Nevada, en la que se presenta la historia de Marcos, interpretado por el actor puertorriqueño Elí Cay, quien decide visitar a su hermano menor recién casado en un momento de crisis personal.

“Pero su hermano y su cuñada conspiran para cambiar sus planes con una aventura a través de 266 millas en el desierto que cambiará la vida de todos. Es una película que escribí hace aproximadamente diez años junto con Jennifer Gómez, que también es puertorriqueña. Yo quería hacer una película estilo ‘road trip’, pero no se dio hasta ahora”, explicó López, creador de la serie de películas “Mi verano con Amanda”, y de las cintas “Taínos”, “Sexo en paraíso” y “Mixtape”, la primera película musical que se graba en Puerto Rico en inglés, que estrenó recientemente en la isla.

Ahora, con “Amor en 266 millas”, López cree que tiene una película diferente con una trama que va a ser de interés para un público diverso. En esto está de acuerdo el productor Kodath, quien resalta que luego de leer el guion, se identificó de inmediato con la “universalidad de la narrativa”.

Elí Cay y Fernanda Romero estelarizan la película "Amor en 266 millas". (Suministrada)

“Es un tipo de historia con la que el público y la audiencia de todo el mundo se pueden relacionar. Es un guion que, aunque el origen es latino, la historia y raíz de las emociones, es universal”, señala Kodath, al indicar que la cinta también representó una oportunidad única para “salir de las zonas de confort de producción de nuestros mercados locales en Puerto Rico y Honduras”.

El productor, de origen indio, está radicado en Tegucigalpa, Honduras, desde 2004 y es el fundador de Guacamaya Films. También es el creador del largometraje “Amor y frijoles”, récord nacional de recaudación en Honduras, además de la cinta “¿Quién paga la cuenta?”, dirigida por López, entre muchos otros proyectos que han hecho juntos.

“Estoy muy contento con el resultado final de esta película y siento que tenemos un producto muy distinto de lo que normalmente sale de nuestro mercado”, agrega Kodath, quien destaca que el largometraje es una representación del sueño que tienen muchos en la vida, tanto en el parte emocional, como en la vida profesional. “Sentí que el guion era una excelente mezcla de esos objetivos personales que casi todos tenemos en la vida”.

Laura Alemán y Luis Omar O'Farrill en una escena de la película "Amor en 266 millas". (Suministrada)

La película, además, tiene un “look muy orgánico, muy natural”, afirma López, para también distinguir el excelente trabajo de fotografía de la cinta, que estuvo a cargo de Ricardo J. Santana.

“Mucha gente me ha comentado sobre la fotografía. Ricardo es un chico boricua que debuta como director de fotografía en esta película. Él hizo un trabajo espectacular”, señaló López, para también destacar que la luz de California es muy bonita, al igual que los paisajes del desierto.

“Hay una secuencia aérea que es espectacular, al igual que unas caminatas en el desierto. La película es muy rica en fotografía y las escenas en el desierto son muy bellas”, afirma López con orgullo, tras mencionar que el filme cuenta con “un increíble y talentoso reparto”. Entre ellos, los roles protagónicos de Elí Cay como Marcos y la actriz mexicana Fernanda Romero, como Angélica; la puertorriqueña Laura Alemán, como Gabriela (cuñada de Marcos); Luis Omar O’Farrill, como Omar (hermano de Marcos). Complementan el elenco Paul Haapaniemi, Fran Méndez, Jonatham Kelley, Christina Figueroa y Edwin Emil Moró, entre otros artistas.

En términos de los retos para filmar, López dice que lo más difícil fue la época que se eligió para grabar, en medio del verano y el calor del desierto.

Para un productor, dice Kodath, el reto más importante es tener un material realmente potente “y definitivamente como productor, puedo decir que el guion de ‘Amor en 266 millas’ es algo especial”. “Estamos contentos de que en la pantalla ya tenemos una producción que siento que refleja la genialidad del guion. Y esperamos que antes de finales del año lograr el estreno comercial en Puerto Rico y Centroamérica”.

Reflejo del país

La búsqueda de oportunidades es lo que llevó a Marcos a salir de la isla. Por eso, el actor Elí Cay cree que su personaje es muy actual y una realidad en el Puerto Rico de hoy. “Son muchos los puertorriqueños que salen del país en busca de mejores oportunidades”.

El actor recuerda que, aunque su llegada a California y el proceso de filmar la película fue súper divertido, también fue una experiencia dura.

“El desierto es bien duro para grabar. Hubo días que hacía un calor increíble. Otros días había mucha mosca, o una tormenta de arena... Pero ahora todo eso lo recordamos con mucho cariño”, recuerda el actor, quien cree que los espectadores van a disfrutar de una historia divertida.

“Es una película muy diferente a las que había hecho anteriormente. Tiene sus toques en que la gente se va a reír, se va a identificar muchísimo, porque yo creo que es el día a día de lo que los puertorriqueños también estamos viviendo. La gente no se va a aburrir nunca”, promete el actor

Para la actriz puertorriqueña Laura Alemán, radicada en Los Ángeles, grabar la película también ha sido una aventura y una experiencia muy divertida. “Mi personaje es Gabriela, cuñada de Marcos, recién casada con su hermano Omar (Luis Omar O’Farrill), y se están mudando a Los Ángeles para comenzar una nueva vida. Pero de pronto Marcos cae en la casa”, cuenta Alemán, quien dice que le encanta su personaje porque es una mujer muy directa, genuina, que no teme al qué dirán.

“Gabriela tiene mucho de Laura y de otras mujeres que admiro, que respeto y que para mí representan a la mujer puertorriqueña. Y fue una experiencia memorable interpretarla porque siento que Gabriela es esa mujer que todas queremos ser, esa mujer que está clara de para dónde va, qué quiere y cuándo lo tiene que decir”, afirma Alemán, tras recordar que cuando el director la contactó y le dijo que se iba a filmar en verano, sabía que podía ser una experiencia intensa y muy calurosa.

“Se atascaron los carros en la arena y hasta pensé que se iban a derretir las gomas. Pero aun así fue una experiencia inolvidable. Compartir con mis compatriotas en esta ciudad fue una bendición”, agrega la actriz.

Lo importante, añade Elí Cay, es que el público va a disfrutar la película. “Yo les garantizo que se van a divertir muchísimo y van a salir muy alegres del cine porque te deja un buen sabor de boca”, asegura el actor, para también resaltar que el mensaje de la película tiene que ver con la situación en que se ven muchos puertorriqueños cuando tienen que tomar la decisión de irse de la isla. “Presenta una realidad que, de alguna manera, a veces es cómica, a veces no es tan cómica y otras es más triste o seria”.

Pero aún en esas circunstancias, los puertorriqueños y puertorriqueñas no les cierran las puertas al amor y a las oportunidades. “Es el mensaje de que no debes perder la fe en ti, en tu propósito, en lo que estás enfocado, en querer lograr algo en la vida. Siempre van a haber obstáculos, pero hemos sobrellevado infinitas situaciones que no nos han hecho perder el norte, la fortaleza, la voz, la esperanza. Por eso siento que en esta película, de una manera u otra, el mensaje está claro en que no debes rendirte ante las circunstancias”, indica Alemán para destacar que “la belleza de ser puertorriqueño es cargar esa resiliencia que viene desde nuestros ancestros, que lucharon por una mejor vida y eso lo llevamos en la sangre”.

FICHA TÉCNICA

“Amor en 266 millas”

Director y guionista: Benji López

Productor ejecutivo: Mathew Kodath

Productores: Mathew Kodath & Saray D. Guidetti

Guionista: Jenniffer Gómez

Director de Fotografía: Ricardo J. Santana

Sonido directo: Carlo Herrchen

Asistente de cámara: Lau Pat RA

Banda sonora: René G. Boscio

Casa productora: Guacamaya Films

Elenco: Elí Cay, Fernanda Romero, Laura Alemán, Luis Omar O’Farrill, Paul Haapaniemi, Fran Méndez, Jonatham Kelley, Christina Figueroa y Edwin Emil Moró