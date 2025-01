"Wicked" lidera nominaciones a los premios SAG

Estrellas que quedaron fuera

Jeremy Strong fue nominado por su actuación de reparto como Roy Cohn en la película de Donald Trump “The Apprentice”, pero su coprotagonista, Sebastian Stan , no fue nominado ni por “The Apprentice” ni por “A Different Man”. Los otros nominados para mejor actor de reparto fueron: Bailey, Norton, Yura Borisov de “Anora” y el favorito de la categoría, Kieran Culkin de “A Real Pain”.

El poder predictivo de los SAG

Los últimos ganadores del premio a mejor elenco, “Oppenheimer”, “Everything Everywhere All at Once” y “CODA”, terminaron por ganar el premio a mejor película en los Premios de la Academia. Todos excepto uno de los ganadores de actuación del SAG de los últimos tres años también han ganado en los Oscar. La única excepción fue Lily Gladstone, quien se llevó el SAG a la mejor actriz el año pasado por “Killers of the Flower Moon”, pero el Oscar fue para Emma Stone de “Poor Things” en los Oscar.