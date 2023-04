Esta vez regresó para un cierre memorable. Ayer el anfitrión James Corden en el exitoso segmento “Carpool Karoke” como parte del programa “The Late Late Show” hizo su última transmisión luego de ocho temporadas como presentador, teniendo como sorpresa a la superestrella Adele para dar esa última vuelta.

Se trató de su segundo “carpool” juntos, pues la anterior participación de Adele en el karaoke fue hace siete años, que se viralizó al rapear la letra de la canción “Monster” que interpreta Nicki Minaj. El escenario era Inglaterra, en esta ocasión fue Los Ángeles, California, en donde el presentador del programa de televisión nocturno de CBS reside.

Esta vez el escenario cambió, pues fue la cantautora británica quien condujo, luego de sorprender a su viejo amigo en su casa por la mañana, mientras este dormía. Esta lo despertó y le ofreció llevarlo al trabajo. “Es tu última semana en el programa, así que voy a llevarte en coche al trabajo”, le indicó la voz de “Hello” a su amigo.

Los papeles se intercambiaron, pues resultó que Corden por primera vez ocupó el asiento del copiloto, mientras Adele tenía el control del volante, una dinámica llena de humor por los “sustos” que su amiga le hizo pasar al demostrar sus habilidades para manejar.

Entre anécdotas y risas, le dieron paso al primer tema “Rolling in the Deep” que entonaron, para luego la cantante tomar su rol de entrevistadora, al preguntarle sobre experiencias del popular segmento que realizó con grandes estrellas, incluyendo los paseos con Mariah Carey y Stevie Wonder, momentos relacionados con su amistad e incluso una canción que escribió inspirada en una emotiva conversación entre ambos”.

“LoveIs a Game” fue otra de las canciones que interpretaron en el video que lleva publicado menos de 24 horas y que ya cuenta con 6.5 millones de visitas.

Los espectadores pueden apreciar, en los poco más de 20 minutos de duración del episodio, la constante complicidad que hay entre ambos. Y es que, además de risas, hubo espacio para derramar alguna que otra lágrima, al remontarse ambos a momentos difíciles emocionalmente que les ha tocado vivir, y el que cada uno haya podido contar con la amistad del otro.

Rememoraron que durante unas vacaciones Corden le confío a su amiga cómo había luchado contra la presión del trabajo y las redes sociales, y que de ahí salió una de las canciones más especiales de la carrera de la ganadora de 16 premios Grammy, “I Drink Wine”.

“Recuerdo que te dije de camino a casa: ‘¿Qué ocurre?’ Parecías deprimido. Y me lo contaste todo. Me sentía tan insegura notándote a ti tan inseguro... Unas semanas después fui al estudio, escribí la canción y te la canté por teléfono. Recuerdo que me dijiste: ‘Así es exactamente como me sentía”, rememora Adele en su viaje y añadió, en referencia a la serie de conciertos que está dando en Las Vegas durante todo este año: “Cada vez que la canto en Las Vegas pienso en ti”.

Cuando el viaje llega a su fin, ambos rompen a llorar y se sinceran sobre cuánto se echarán de menos, y también al programa: “Esta es la última vez que hago esto. Me sorprende que hayas hecho esto por mí. Te quiero”.

En abril del año pasado, Corden anunció que se retiraría de su programa de televisión nocturno de CBS. Este en un inicio fue considerado una elección poco probable cuando fue nombrado presentador de “The Late Late Show” por ser en el momento una cara poco conocida por los espectadores estadounidenses.

Sin embargo, “Carpool Karaoke” y otros segmentos de comedia, incluido “Crosswalk the Musical”, demostraron ser populares en línea, lo que impulsó a Corden y el alcance del programa más allá de su nicho de transmisión.

El último “The Late Late Show” con James Corden se transmitirá el 27 de abril.