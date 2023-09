La veterana actriz, presentadora y productora Alba Nydia Díaz se despidió en la tarde del viernes de la pantalla de Wapa Televisión, tras 18 años de trabajo ininterrumpido en las producciones del canal 4.

La presentadora de “Viva la tarde” hizo el anuncio en la producción televisiva acompañada de sus compañeros de labores Tita Guerrero, Jaime Mayol, Rafael José, Nicole Chacón y Brian Villarini, quienes le dedicaron todo el programa.

Díaz expresó su deseo de hacer una pausa en la televisión para dedicarse a sus proyectos de producción, teatro y tener más tiempo con su pareja sentimental. A su vez, desea bajar revoluciones a nivel profesional sin la responsabilidad de un programa diario. Muchas actrices y presentadoras con vasta experiencia en la industria del teatro, la televisión y el cine suelen aliviar su carga de trabajo después de dedicar décadas a la faceta actoral.

“Me llevo en mi corazón un recuerdo maravilloso de estos 18 años consecutivos que estuve en este Canal laborando con grandes compañeros en programas inolvidables para mí que me hicieron crecer como artista y como animadora. Ha sido una gran experiencia. Yo no me retiro y seguiré trabajando en obras de teatro y en otros proyectos. Esto no es una despedida, sino un ´hasta luego´. Gracias por apoyarme siempre, gracias a WAPA por todas las oportunidades, y gracias a todos mis compañeros. Un abrazo para todos, los llevo en mi corazón para siempre”, expresó la actriz.

La actriz que lloró al despedirse de sus compañeros se mostró sumamente agradecida y “bendecida” con los años que estuvo en Wapa Televisión.

“Gracias a ustedes, mi público, gracias a Dios y a ustedes, mis compañeros”, indicó la actriz con emoción.

Durante la transmisión del programa, la producción presentó momentos importantes de su carrera en Wapa y de su paso por Viva la tarde. De igual manera, tanto colegas de la industria como compañeros del canal le enviaron mensajes con sus buenos deseos para su próxima etapa.

La actriz fue sorprendida con la visita del profesor Héctor Munera, quien fue uno de sus mentores cuando estudió en la Escuela de Teatro de Caguas.

La gran sorpresa de la tarde fue una serenata especial que le dedicaron Rafael José y Jaime Mayol junto al músico y pianista Juan Carlos Vega. Ambos presentadores le cantaron en medio de abrazos y besos que recibió la actriz.

La veterana actriz trabajó en las producciones de “Viva la tarde”, “Entre nosotros” y “Juntos en la mañana”, entre otros programas de Wapa Televisión.