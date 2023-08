El presentador Alex DJ, del programa “Puerto Rico Gana” de Telemundo, reaccionó ayer, lunes, al arresto de un hombre que participó en el programa televisivo y recibió ayuda económica al revelar que supuestamente vivía en el auto.

José Velázquez Rivera, de 26 años, fue arrestado en la tarde de ayer por agentes de la División de Vehículos Hurtados por hurto de un vehículo y apropiación ilegal de dinero en efectivo, informó la Policía.

Velázquez Rivera asistió el domingo al programa de juegos de Telemundo y señaló que no tenía un techo seguro donde vivir, por lo que dormía en el auto desde hace más de un año y medio. Ante esta situación, Alex DJ junto con la producción le donó $500, mientras que ciudadanos contribuyeron con donativos económicos a través de ATH Móvil.

Al conocer el arresto de Velázquez Rivera, Alex DJ reaccionó de inmediato en el espacio televisivo, acompañado del productor Adolfo Ontivero.

PUBLICIDAD

“Mi único error, y no creo que sea un error, es ser un animador con un corazón noble. Le pregunté en vivo y él me dijo que vivía en el carro. Lo veo llorando, lloré con él, lo ayudé, le donamos $500 y hoy (lunes) supuestamente y alegadamente lo arrestaron por estar en un carro robado. Lo único que ha pasado aquí es que el animador tiene un corazón noble y cuando vio la situación de que el muchacho estaba viviendo en el carro me llegó al corazón. Yo soy así. Así he sido desde chiquito desde mi crianza. Sea verdad o no, el que tiene que tomar (acción) es la justicia. Yo lo perdono. Todo lo hacemos de corazón, lo hacemos real y Adolfo lo entendió así. Le buscamos la vuelta”, indicó el animador durante una intervención en el programa.

A Velázquez Rivera, quien cuenta con expediente criminal por delitos previos, se le ocupó un Hyundai Accent gris, que fue reportado como hurtado el pasado 7 de agosto, en Guayama, y que pertenecía a una compañía de alquiler de autos. Según la querella, Velázquez Rivera también se había apropiado ilegalmente de $600.

De la investigación de la Uniformada, surge que, luego de hurtar el vehículo y el dinero, Velázquez Rivera fue visto participando en un juego de un programa de la televisión local.

En el programa televisivo contó que vivía hace un año y cinco meses en un auto. A preguntas de Alex DJ señaló que su familia no estuvo a cargo de él y fue el Departamento de la Familia responsable de su custodia.

PUBLICIDAD

“Me crie en el Departamento de la Familia desde los tres años y una vez llegué a los 21 años, terminé el sistema”, sostuvo el joven en el programa.

“Le deseo a él y a las personas que están involucradas que ojalá y todo salga bien”, reiteró Alex DJ, quien de paso aseguró que la penosa situación no le va a quitar las ganas de seguir ayudando a los ciudadanos en el programa.

En un reportaje de TeleNoticias el arrestado admitió que vivía en un auto robado, porque “toqué muchas puertas en el gobierno y nadie me ayudó” y que devolvería el dinero que le fue donado.