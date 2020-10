En tiempos difíciles como los que se viven hoy día, el amor puede ayudar a “ver la vida más feliz”. Una oportunidad que tendrán los participantes del programa de citas para enamorados “Eres para mí”, animado por la presentadora y actriz Alexandra Fuentes, que se emitirá todos los martes a las 7:00 p.m. por Telemundo.

“Es un programa en vivo y vamos a estar junto con JD (Julio Díaz) para ponerle su piquecito y sazón a todo ese proceso donde los participantes se van a conocer con el propósito de desarrollar una relación. ¿Se dará? ¿No se dará? Eso se verá en el programa”, contó Fuentes, quien dijo sentirse muy feliz con esta nueva producción.

“En tiempo de pandemia, con una industria del entretenimiento tan golpeada, que se abran espacios nuevos para nosotros hacer reír a la gente y llevar alegría a los hogares es una gran oportunidad”, agregó la artista.

Para escoger a los participantes de este primer programa, indicó la animadora, se hizo una convocatoria a través del sitio eresparami.com y de los que contestaron se escogieron seis personas entre las edades de 20 a 30 años. “Son jóvenes atrevidos que también están contentos de tener esa oportunidad”.

“En el programa estaremos presentándolos y la dinámica consiste en que cada uno de ellos se vaya conociendo para ver cuán compatibles son”, explicó Fuentes, quien dijo que previamente la producción del programa ha hecho estudios de compatibilidad de los participantes.

“Basándonos en las características que cada uno puso en la hoja que llenó para ser evaluado, se van a hacer diferentes cosas para llamar la atención de la otra persona”, comentó la artista.

De hecho, dijo que a partir de eso hay diferentes “desafíos y dinámicas” que pueden ayudar a juntar a las parejas. “A lo mejor antes de que comience el programa ya uno le puso el ojo a una o uno de los participantes”.

Sin embargo, cada martes van a participar seis personas diferentes, aunque la animadora dijo que les van a dar seguimiento al programa anterior. Y, si en efecto, nace alguna pareja que está dispuesta a conocerse y darse una oportunidad, durante esa semana la producción va a estar documentándolo. Añadió que a las parejas se les obsequiarán cenas en restaurantes “y otras experiencias” para reseñarlo en el programa siguiente. “Al igual que si después de una comida, ya no quieren continuar la relación”.

Según Fuentes, será un programa de una hora de entretenimiento y diversión donde los participantes también tendrán la oportunidad de presentar sus talentos, entre otras cosas. “Hay algunos desafíos que el televidente los va a ir descubriendo. Pero no hay un comediante ni un paso de comedia”, explicó la artista, tras destacar que dentro de las situaciones que se den en el programa se va a crear una dinámica divertida y graciosa.

Por eso cree que este nuevo programa llega en buen momento para que la “gente se divierta, que la pase bien y si sale una pareja, estaremos felices porque se habrá logrado el cometido”.

“Es estar ahí una hora entreteniendo a nuestro público en momentos tan complicados como los que estamos viviendo es muy necesario. Estamos muy entusiasmados. Y si pueden salir parejas, mejor todavía porque cuando uno está enamorado ve la vida más feliz”, aseguró, al tiempo que resaltó la labor de su compañero JD.

Feliz siendo una “casi casi primera dama”

“Él se encargará de poner un poco de irreverencia en las situaciones y con sus comentarios”, sostuvo Fuentes, quien, entre risas, afirmó que todavía es una “casi casi primera dama” muy feliz, sobre todo cuando ve todo lo que ha pasado en Puerto Rico en los últimos cuatro años.

“Obviamente, después de cuatro años, cuando uno ve todo lo que ha pasado y nos ponemos a pensar, hubiese sido un reto muy fuerte, aunque no había manera de predecirlo. Pero no nos tocó y siempre aceptamos esa voluntad del pueblo”, comentó la artista, aunque hizo la salvedad de que habría que preguntarle a su esposo, David Bernier, pasado candidato a la gobernación. No sin antes decir con picardía que a veces se dice en broma y en serio “Ay Dios mío de la que nos salvaste”.