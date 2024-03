Aleyda Ortiz celebra 10 años del triunfo que le abrió las puertas a la televisión hispana de Estados Unidos

“Mi vida cambió porque sí, fue una gran oportunidad, me abrió muchas puertas, me puso en el mapa de alguna manera. Las personas que trabajamos en comunicaciones sabemos lo duro que es, los altos y bajos, la incertidumbre de la industria. Así que son 10 años que llevo remando”, sostuvo la también exintegrante de Despierta América.

“‘En casa con Telemundo’ está celebrando hoy 1,000 programas y a mí me encanta, y me siento súper, súper, súper bendecida. Desde que yo llegué a Telemundo, primero, me han tratado muy bien, me han abierto las puertas, me han dado espacios para yo poder desarrollarme y eso se lo agradezco”, expresó Ortiz emocionada.