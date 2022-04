No es novedad que la actriz y presentadora venezolana Alicia Machado se caracteriza por ser una persona sin filtro, que dice las cosas según las piensa. Desde ayer, la primera ganadora de “La casa de los famosos” de Telemundo no ha parado de elogiar y agradecer a los boricuas por el buen trato y cariño que han tenido con ella durante el período de promoción del “show” “Yo sí soy kbn@”, que subirá a escena mañana a las 8:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Hoy le tocó el turno de asistir a los distintos programas del Canal 2 para continuar hablando del monólogo y del espectáculo en el que compartirá escenario con la boricua Sonya Cortés.

En entrevista con Alexandra Fuentes en “Alexandra a las 12″, Machado llegó feliz y entusiasmada de conocer personalmente a la protagonista de “La casi casi primera dama”. Las comunicadoras ya habían interactuado a través de plataformas como Skype.

Sin embargo, todo se volvió risas cuando la esposa de David Bernier le preguntó a “La Machado” que si ya estaba enterada de la situación actual con el sistema de servicio eléctrico del país. Para sorpresa de muchos, la ex Miss Universe 1996 sabe más del tema que algunos puertorriqueños.

“Ay, no, yo estoy feliz con esa historia. Estoy emocionadísima, ha sido muy divertido, he estado en el hotel en suspenso, he estado viendo toda la novela del de LUMA con el gobernador, y luego el otro, entonces este le contesta que se echaron a perder los ‘switches’, que si no los arreglan...”, comentó la exnovia del actor mexicano Roberto Romano.

Machado continuó que anoche la luz se fue dos veces en el hotel donde se hospeda en el área de Condado en San Juan.

“Es una cosa emocionante, yo feliz de venir con este monólogo. Ustedes no pierden la alegría, la actitud, el buen rollo, me han tratado como una reina”, apuntó.

Para finalizar el tema, la también madre de una adolescente aprovechó para invitar a Kevin Acevedo, vicepresidente y portavoz de LUMA Energy, a su “show”, y añadió algo más.

“Quiero invitar al señor de LUMA, por favor. Me gustaría invitarlo, de verdad, quisiera invitarlo para que se ría muchísimo, se relaje, porque imagino que ha de tener muchísimo estrés con toda esta situación. Esta guapísimo aparte, el señor de LUMA, tremendo galán, aparte todo romántico explicando el tema”, expuso la simpática actriz.