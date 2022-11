La gala de esta noche, para la cantante puertorriqueña, Ana Isabelle, será recordada como una de muchas emociones. Orgullosa del trabajo realizado hasta hoy, y dispuesta a dar más el próximo domingo, la también actriz y bailarina logró pasar a la gran final del “reality show” de Univision, “Mira Quién Baila All Stars 2022″.

Su primera presentación fue la canción “Footloose” de Kenny Loggins. Junto al coreógrafo y bailarín, Allen Genkin, la intérprete del éxito “Quién dijo amigos” demostró su versatilidad y excelentes destrezas rítmicas.

Sin embargo, al momento de la evaluación, el juez Isaac Hernández, volvió a destacar un detalle en la profesional de las artes escénicas que la desencajó. Según el bailarín de ballet profesional, la boricua es demasiado “perfeccionista” y esto le “resta un poco” en sus presentaciones.

“Bueno, si me dan la oportunidad de entrar a la final, si se me diera, les pido que empecemos con un ‘clean slate’ (borrón y cuenta nueva) porque ya llevamos dos galas donde me hablan de mi perfección, de mi excelencia, pero les aseguro que me lo estoy disfrutando y en este baile siento que lo di todo. Ustedes lo recibieron de otra forma y lo respeto porque, maestro (refiriéndose a Hernández) le tengo una admiración increíble pero, de nuevo, si entro a la final, me gustaría que empecemos con un ‘clean slate’ porque no quisiera irme con el apellido de ‘Ana Isabelle La Perfeccionista’ sino como ‘Ana Isabelle La Gran Artista’”, fueron parte de las palabras que expresó la protagonista del musical “West Side Story” en Puerto Rico, quien no pudo contener el llanto.

Luego de otra ronda de bailes, donde Ana Isabelle volvió a deslumbrar, su nombre fue nombrado como una de las tres finalistas de la décima temporada. Junto a ella se encuentran la cantante María León y el “influencer” Jorge Anzaldo.

La gala final de “Mira Quién Baila All Stars 2022″ tendrá lugar a las 9:00 p.m. En Puerto Rico se transmitirá a través de TeleOnce, Canal 11.