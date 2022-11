“Estoy lesionada, es algo que me gustaría que supieran”, confesó ayer la cantante, actriz y bailarina puertorriqueña, Ana Isabelle, a quien el domingo le tocará enfrentar la gala semifinal de “Mira Quién Baila All Stars 2022″ donde participa por la fundación sin fines de lucro, March of Dimes. La multifacética artista expuso que se lastimó un aductor desde la segunda semana de la competencia de baile de Univision.

La intérprete, quien debutó en la industria musical en diciembre del 2007 con el álbum “Por el amor”, reveló los detalles en un aparte con El Nuevo Día durante la conferencia de prensa del musical “West Side Story” que subirá a escena del 10 al 12 de febrero de 2023 en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré y que protagonizará junto al integrante de los Caribbean Tenors, Kedward Avilés.

Ana Isabelle continuó que, debido a la lesión, no puede abrir mucho las piernas. Además, añadió, que está recibiendo atención médica.

“Así que eso es algo importante que sepan, porque ya se lo dije a los jueces. Están exigiendo mucho ballet, muchas cosas, pero si las piernas no me dan, no puedo, y ahora mi meta es recuperarme para cuando venga aquí, a ‘West Side Story’, poder darlo todo”, puntualizó mientras invitó a sus seguidores a que no se pierdan las galas finales del “reality show” conducido por Chiquinquirá Delgado y Mane De La Parra.

La ahijada musical de Luis Fonsi advirtió que aunque realizó este viaje “relámpago” a Puerto Rico, su mayor enfoque –actualmente- está en ganar la competencia y defender su causa benéfica. La intérprete del éxito “La vida es bella”, en colaboración con el desaparecido dúo Chino & Nacho, explicó que al reducirse el grupo de participantes, la cantidad de bailes y las responsabilidades aumentaron.

“El grupo se hace menor, pero yo con todo. Dándolo, como dice Paulina, ‘con Tokio’ para hacer orgulloso a mi bello Puerto Rico”, manifestó.

Quienes siguen de cerca la competencia, seguramente se han percatado que el jurado -especialmente Isaac Hernández- suele ser bastante severo con la boricua. Esto, quizás, porque conoce el nivel artístico de la cagüeña.

En esa línea, Ana Isabelle, dijo que en su trayectoria se ha encontrado con muchas figuras que la han retado y motivado a hacerlo mejor. De igual manera, comentó que no imaginaba que el jurado sería tan estricto.

“Yo estoy acostumbrada a tener mentores, ‘coaches’, maestros, directores, que han sido difíciles. Yo pienso que él (Isaac) ha sido muy generoso y muy lindo conmigo en las primeras galas, quizás ahora está apretando más. Viene del mundo del ballet. Yo que estuve nueve años en Ballet Concierto aquí, pude ver cómo los maestros de ballet tienen una disciplina y unas expectativas muy grandes, así que hay que manejarlo. Es lo que hay, es lo que trajo el barco. Yo pensaba que iba a ser un poquito más relajado, como han sido otras ediciones de ‘Mira Quién Baila’, que son mucho más relajadas, pero esta edición, especialmente, está siendo muy exigente”, puntualizó.

Sin olvidar las primeras oportunidades

Al encabezar el elenco de “West Side Story”, Ana Isabelle aplaude la decisión de Ender Vega y BAS Entertainment en apostar por el talento joven local.

“Yo pienso que es maravilloso que este elenco tenga mucho talento joven, con hambre, con deseos de crecer, pero también talento, que ya, aun siendo joven, tienen una trayectoria increíble aquí en la isla. Son chicos que están todo el tiempo haciendo teatro musical. Yo me identifico con ellos 100% porque así comencé yo. Yo comencé haciendo el musical ‘Fama’, ‘A Chorus Line’, donde Braulio Castillo hacía de ‘Zacks’ y yo hacía de ‘Connie’, imagínate, eso fue a mis 17 años y gracias a esas primeras oportunidades, me hicieron formarme en la artista y la trayectoria que he podido lograr al día de hoy”, agregó.

La puertorriqueña radicada en Nueva York, además, demandó la falta de plataformas en la isla para que la nueva generación de artistas se presente y desarrolle sus talentos. “Es bien importante que sigamos teniendo estas plataformas porque Puerto Rico tiene todo, Puerto Rico tiene todo. Tenemos el talento, lo que necesitamos es más taller, más taller para pulirnos, para fortalecernos y para crear esta cultura de teatro musical en Puerto Rico”, concluyó.