Luego de producir “Hamilton” en enero del 2019 e “In the Heights” en septiembre del 2021, Ender Vega y BAS Entertainment se fijaron una meta: continuar presentando musicales de alto nivel en la isla. Esta mañana, el empresario reafirmó su objetivo tras anunciar al elenco estelar del icónico musical de Broadway, “West Side Story”, en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce. El montaje exclusivo, que subirá a escena del 10 al 12 de febrero de 2023, será protagonizado por los intérpretes Ana Isabelle y Kedward Avilés.

Esta versión 100% puertorriqueña, basada en el libro del director de teatro y guionista estadounidense, Arthur Laurents, contará con más de una veintena de actores en escena dirigidos por Marcos Santana. La dirección musical, por su parte, estará a cargo del maestro Ángel “Cucco” Peña.

Ana Isabelle, quien formó parte de la versión cinematográfica de Steven Spielberg, encabeza el elenco como “Anita”; Amanda Rivera, de la nueva generación de actores boricuas, encarnará el papel de “María” y Avilés, integrante de los Caribbean Tenors, será “Tony”. Junto a ellos participarán Braulio Castillo, Axel Serrant, Eric Yamil Cruz, Luis Obed Velázquez, Milca Álamo, Julio Enrique Court, Jesús Sánchez Rodríguez y Sebastián Serra.

“Yo, feliz de estar aquí. Muy emocionada de ser parte de este proyecto que Ender lleva cocinando hace varios meses. Muy honrada que me hayan contactado para el personaje de ‘Anita’, un personaje que ya he hecho, como bien dijeron cuando me presentaron. Es un personaje que me encanta, tuve la oportunidad de ver cómo Ariana DeBose lo hizo en el ‘remake’ reciente y estar a su lado como el personaje de ‘Rosalía’. Así que ‘West Side Story’ es una historia que no solamente es icónica, sino que es muy especial para mí porque me ha dado muchas oportunidades maravillosas y bendiciones bonitas a mi carrera”, sostuvo Ana Isabelle, quien viajó desde Miami para estar presente en la conferencia de prensa.

La intérprete de éxitos como “La vida es bella” y “¿Quién dijo amigos?” continuó que está lista para aportarle chispa al personaje. La cagueña lideró 80 funciones en el 2018 en el Guthrie Theater en Minneapolis, Minnesota, donde se alzó con un galardón como Mejor Actriz.

“Siempre con mucho respeto y admiración a Rita Moreno, que ha sido uno de mis modelos a seguir desde que tengo uso de razón. Así que estoy bien emocionada de tener ese placer de interpretarla, de compartir escena con estos artistas maravillosos, locales e internacionales. Cada uno tiene créditos increíbles”, reconoció la exponente.

Precisamente, esta puesta en escena en el Centro de Bellas Artes de Santurce será dedicada a Moreno, quien ocupa un lugar en el Libro Guinness de los récords como la primera artista latina que ha logrado ostentar los cuatro premios principales de la industria norteamericana del espectáculo: Oscar, Tony, Grammy y Emmy. La puertorriqueña protagonizó la primera adaptación cinematográfica de “West Side Story”, interpretación con la que ganó el Oscar en 1961.

“A mí, personalmente, me llama la atención que Rita Moreno está catalogada como ‘royalty’ en el entretenimiento mundial, que le han hecho no sé cuántos homenajes, (pero) en Puerto Rico a ella no se le ha hecho nunca nada. Piensen si en Puerto Rico ustedes conocen alguna escuela de arte que se llame Escuela Rita Moreno, o alguna avenida en Humacao, que ella es natural de Humacao. No le han hecho nada aquí, no me explico cómo. Fue un buen momento para dedicárselo, sobre todo en vida”, subrayó Vega.

El productor detalló que la actriz de 90 años acogió el homenaje “de manera increíble”, con humildad y agradecimiento. Moreno recibió la noticia en medio de la producción de dos películas.

“Cualquiera diría que es una abuelita cocinando en la casa, pero ella está trabajando más que nosotros, película tras película”, dijo el empresario. “Cuando ella se concentró y vio todo lo que estamos haciendo y lo que queremos dedicarle, se emocionó muchísimo”, agregó.

La versión boricua de “West Side Story” también contará con la pandilla de los “Puerto Rican Sharks” y estará compuesta por Sergio Ríos, Josué Torres Ortiz, David Josué Villarreal, Nayaret Ennovi, Sonya Hernández, Catherine Mercado y Militza Arzola. Ellos se enfrentarán a la pandilla “American Jetz” integrada por Franklyn Fuentes, Ignacio Torres, Ricardo Laboy, Solimar Arzola, Luz Marina Cardona, Alessandra Casanova, Edriz Rosa y Alejandra Reyes.

Los boletos para la pieza ya están disponibles en ticketera.com o a través del (787) 305-3600.