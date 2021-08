La actriz y cantante Ana Isabelle agradece la oportunidad que le brinda la cadena ABC Puerto Rico de fungir como una de las presentadoras en el programa “Prime Time” en medio de la pandemia que provocó la paralización de la industria del entretenimiento, cultura y espectáculos por más de un año.

Su tiempo en el espacio televisivo culminará a finales de septiembre debido a su regreso a New York para retomar sus clases de actuación en formato presencial y darle continuidad a la búsqueda de oportunidades actorales, así como a su proyecto musical. La artista en la actualidad comparte el espacio de la animación en el programa que se transmite de lunes a viernes, a las 7:00 p.m. con Víctor Santiago, Kimberly Santiago y Nicole Marie Colón.

“Tener un lugar donde trabajar, hablar de entretenimiento y estar en mi isla ha sido una gran bendición. Llevo fuera de Puerto Rico nueve años y venía aquí a conectar con mi familia y mi gente. Me siento afortunada de que esta pandemia me trajo ese contacto con mi gente a través de la televisión y me lo trajo como un regalo. Soy bendecida porque tanta gente sin trabajo y sin oportunidades y yo tener esa oportunidad ahí. Me lo he gozado. Cuando termine “In the Heigths”, me voy para Nueva York el 27 de septiembre, ya me toca irme. Se me acabó el guiso en Puerto Rico”, explicó la artista a este medio durante un aparte en el ensayo de la pieza “In the Heigths” que se presentará a partir del 16 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Para la cantante, su paso en el programa televisivo “Prime Time” le recordó sus inicios en la televisión en el programa “Entre Nosotras”, de Wapa TV, cuando apenas empezaba su carrera. La animación se la da muy bien, pero igual necesita seguir formándose en la actuación y le toca grabar nueva música.

La cantante nunca había estudiado actuación fuera de Puerto Rico. Aprovechó la pandemia y comenzó a estudiar virtual, pero para este semestre las clases son en modalidad presencial.

“Quiero lanzar música pronto. Con el estreno de la película ‘West Side Story’ que ya sale en diciembre, luego de dos años esperándola quiero ver si puedo aprovechar esa fecha y lanzar mi música. Mis agentes me dijeron ya tienes que regresar”, sostuvo la artista.